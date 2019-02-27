«Несколько стаканов водки и парочка татар». IN EXTREMO выезжают в Восточную Европу!

«Возвращайся скорее». Пять лет назад вы написали мне эту маленькую просьбу на листке бумаги. И вот настало время выполнить ее вновь, ибо мы возвращаемся!» — радостно сообщил Басти, из-за болезни которого турне IN EXTREMO перенесли на весну. С наступлением же весны, в пятницу 1 марта группа выступит в Минске, будут песни, пляски, волынки и вот это все.

«Какие радости обещает это все мне и вам? — размышляет вслух музыкант. — Ваше великодушное гостеприимство, ваши сияющие во время концертов глаза. Ноющие после раздачи многочисленных автографов руки. Невообразимая широта и красота просторов, несколько стаканов водки и парочка татар. До скорого!»

И хотя про татар было не очень понятно, почитать, с какими ощущениями IN EXTREMO уезжали из Беларуси, Украины и России в 2016 году, можно здесь. А затем махануть под это дело стопарь, утереться рукавом, послушать немецкий вариант «Черного Ворона» и пойти за билетом.