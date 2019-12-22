Nergal: «Польша, пожалуйста, защити меня»

Нет, настырные женщины на этот раз не при чем. Сейчас у Нергала проблемы государственного масштаба.

«Разделяй и властвуй, — такова древняя формула. Именно этим занимается польское правительство, которому постоянно нужны враги. Нужны козлы отпущения. Вот я и попал в список излюбленных врагов и козлов. Меня регулярно вызывают в суд, на допросы полиции — и это безумие. Просто оставьте меня в покое! Я плачу этой стране огромные налоги. И я не прошу иммунитета в ответ — я прошу защиты. Защитите меня от идиотов и оппортунистов.

Польша, пожалуйста, защити меня. Ты мне нужна, так как здоровенный кусок моих заработков идет тебе, чтобы ты могла поднимать свои школы. К сожалению, на эти же деньги ты можешь поддерживать свои сраные церкви — чтобы они клеймили меня врагом, воплощением зла и т.п., по той единственной причине, что я отличаюсь от остальных.

Являюсь ли я злом и врагом? Если честно, не думаю. Мое искусство радикально, моя музыка экстремальна, и сам ее жанр подразумевает ярость, мощь и зловещие метафоры, которые я использую, чтобы выразить отвращение к учреждениям и объектам, являющимся, на мой взгляд, спидозной болезнью современного общества».

Не знаю, поможет рождественская песенка в деле защиты или нет, но проект ME AND THAT MAN на днях показал вторую новинку: «Burning Churches» на радость религиозным гражданам.