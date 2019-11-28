Nergal: «Меня два года преследовала высокопоставленная женщина»

Некоторое время назад Nergal поделился постом на тему трудной жизни рок-звезд-провокаторов. Всякий норовит их пнуть или напасть. И отрезвит навязчивых персонажей лишь суд…

«Начиная с октября 2017 по май 2019 меня преследовала одна высокообразованная и высокопоставленная женщина. Преследовала упорно. Она создала несколько аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram, пользуясь которыми, оставляла оскорбительные, унизительные и грубые комментарии в адрес близких мне людей.

Мне было трудно сдерживаться, но я никак не реагировал. Почему? Потому что преследователю важно как можно активней и дольше оставаться на связи со своей жертвой. Они жаждут внимания. И ответная реакция лишь мотивирует продолжать начатое. Поэтому нужно выражать полное безразличие, а если такой подход не сработает — обратиться к властям.

Если вас преследуют, знайте: за такие действия предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения на три года, а если в результате кампании жертва доведена до самоубийства — до 10 лет. Так, мои адвокаты заполнили бумаги и инициировали судебное разбирательство. За это прокурору большое спасибо. Единственное, что меня расстраивало во всем деле, — это запрет реагировать на нападки. Так что в длинном и сложном процессе понадобилось немало времени и терпения.

В результате она признала вину. И ее адвокаты предложили пойти на мировую, заключив сделку и договорившись об испытательном сроке в три года. Ей запрещено любым образом контактировать со мной и приближаться ближе, чем на 50 метров. Также с ответчицы был взыскан штраф в 1000 злотых (порядка $255 — прим.авт.) за моральный ущерб — деньги, которые я перечислил в фонд «Mozna Inaczej».

Но главное — преследовательница полностью прекратила деятельность, направленную против меня и близких мне людей. Она будет следовать предписаниям суда и не вмешиваться в мою жизнь в будущем.

Что я хочу этим сказать. Преследователям нужно давать отпор, хотя это непросто. Это требует много времени и силы воли. Кроме того, процесс дорогостоящий и не всегда заканчивается успехом. Я, благодаря своим юристам, выиграл битву. И знайте вот что: впредь я буду реагировать на любой харассмент в отношении меня или моих любимых. На преследование, разжигание ненависти или любое другое поведение, которое может быть классифицировано как преступление».