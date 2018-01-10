Неофолк на ночь: новый альбом OSTERWEG «II»

В самые длинные ночи ушедшего 2017 года, на излете декабря вышел долгожданный (и анонсированный еще в мае) альбом оршанского medieval folk/neofolk проекта OSTERWEG II — и переслушивая его сейчас, я уверена: это зима, которую у нас украли; с морозными завитками на окнах; черными лесными ветвями, переплетенными инеем; с синими сумерками, пронизанными россыпью теплых огней. OSTERWEG — группа близкая и земная, отражающаяся призрачной россыпью в зеркальных лабиринтах закоулков души. Даже не будучи фанатом жанра, попробуйте, оцените! С ними легко.

Музыка II — преимущественно инструментал — кроме темы под названием «Скандынаўская песня», написанной на одноименное стихотворение Максима Богдановича. «В творениях Остервег используются как реальные инструменты, сделанные оригинально либо на основе исторически существовавших, так и звуки природы и окружающего нас мира», — сообщает сам автор проекта, и… я не знаю, нужны ли тут еще комментарии. Возможно, достаточно выключить свет. Открыть ледяное окно. Нажать на «плей». Замереть. Остальное подскажет вам музыка.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://derschwarzetod.bandcamp.com/album/ii" >II by OSTERWEG</a>

Ну и не забудем анонс: кто захочет услышать эту работу вживую, а также увидеть эксклюзивное шоу PRAGNAVIT (что также большая редкость для наших концертных площадок), — 20 января в «Брюгге» состоится фестиваль Martial Winter, и, есть мнение, пропускать такое нельзя. Помимо вышеназванных проектов, в составе заявлены PIAREVARACIEN, ALFAR и DIABOLIZM.