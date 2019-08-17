Неоднозначная история. Как вокалист порнограйнд-группы начал убивать людей

В начале августа в США произошло несколько случаев массовых расстрелов людей. И сегодня наткнулась на историю одного из стрелков. 24-летний Коннор Беттс, который 3 августа открыл стрельбу из винтовки у бара в городе Дейтон, штат Огайо, убив 9 человек (в том числе свою сестру) и ранив еще почти три десятка, оказался вокалистом порнограйнд-группы MENSTRUAL MUNCHIES.

Узнав об этом, журналисты немедленно раскопали и разложили по полочкам тексты песен и названия альбомов коллектива, вроде 6 Ways Of Female Butchery, Tilt Bench For Gynecology Or Total Rape и Preteen Daughters Pu$$y Slaughter. В ужасе от свалившейся «славы», музыканты немедленно убрали из Сети свои релизы, признавшись также, что им угрожают смертью.

«Мы не хотим, чтобы альбомы команды оставались в Интернете, чтобы внезапно из Беттса не сделали романтический культ и героя, — сказал гитарист Jesse Creekbaum, — честно, я уже пять лет пишу кровавые тексты для банды, но не мог и предположить, что Беттс воспримет все это всерьез».

«Я крайне херово чувствую себя из-за того, что взял чувака в свою группу и дал ему эти тексты, — признает Джесси, — потому как воспринимал их лишь шуткой и способом шокировать окружающих, а также повеселить тусовку. А он, кажется, шутки не понял. И был такой: «Епта, да. Мы это сделаем!» Черт подери, насколько же реалистично все было в голове?

Понятно, я удалил все, что можно, из Интернета и хочу, чтобы удалили другие. Нет никакого желания ассоциироваться со всем этим вот. Не хочу дурной славы. Хочу вырезать из истории все, что связано с этим типом.

Все, что мне надо, — играть любимое музло. Это доставляет удовольствие, это правильная нормальная энергетика. Поэтому мы делаем то, что далем. Но вдруг попадается больной ублюдок, приходит на нашу сцену, после чего убивает девять человек и бросает черную тень на все метал-сообщество. Это нечестно по отношению ко всем остальным».

Как писали СМИ, Беттс составлял «расстрельные списки» еще в школе, из-за чего был из нее исключен. Но никто больше, в общем, не воспринимал его идеи всерьез… пока не случилось все то, что случилось.