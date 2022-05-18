18.05.2022
Немного бодрости на утро: новый клип PSYCROPTIC «Rend Asunder»Новинки и новости
Австралийская братская технарская махина PSYCROPTIC выпускает в августе восьмой полноформатник Divine Council. Судя по стартовому ударному (а также удивительно прямолинейному по меркам группы) синглу «Rend Asunder», вокалист Jason Peppiatt наконец избавился от стремноватых экспериментов. Музыкально же мужики не подводили вообще никогда — и мне кажется, релиз станет одной из любопытнейших жанровых новинок наряду с позднемайским Cancer Culture от DECAPITATED.
Часть вокалов на альбоме предоставил Jason Keyser из ORIGIN — что дополнительно обещает: церемониться эти ребята не станут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 117
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- 1im0n0ff: > А у нас в России вообще сходить некуда. Как вариант, начните творить и исполнять что-то сами.
ох ты какая чума!
это, в каком-то смысле, брутальнее и мощнее чем новый же Jungle rot!
Вокалы совсем мощЪ!