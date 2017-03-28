Некролог для BOLT THROWER. Вышел дебютный альбом MEMORIAM «For The Fallen»

Как рассказывалось прошлой осенью, группа BOLT THROWER не пережила смерти барабанщинка Мартина «Кидди» Кирнса и распалась, так и не подарив фэнам продолжение студийной дискографии, остановившейся на 2005 году. Тем не менее, сиквел таки получился: в качестве посмертного трибьюта и Мартину, и легендарному коллективу вокалист Karl Willetts создал группу MEMORIAM, а буквально три дня назад она реализовала дебютный альбом For The Fallen.

«Поначалу мы просто планировали сделать кавер-команду, — говорит Карл, — и джемовали на репетицинной точке. Играли темы своих бывших групп, а также кавера на любимые песни. Думали, может, организуем пару мелких концертов, типа того.

Но когда в нашу бригаду добавился Scott Fairfax (концертный гитарист BENEDICTION, также ex-CEREBRAL FIX — прим.авт.), атмосфера на точке поменялась кардинально. Он принес кучу мощнейших риффов и музыкальных идей, так что, конечно, мы быстро поменяли планы касательно MEMORIAM. Из наработок Скотта мы создали массивную упаковку brutal old school death metal композиций, которую просто не терпится обрушить на ваши головы!»

Также в составе коллектива играют Frank Healy (BENEDICTION, SACRILEGE, ex-NAPALM DEATH, ex-ANAAL NATHRAKH (live), ex-CEREBRAL FIX) на басу и бывший драммер BOLT THROWER Andy Whale. Ну а как это звучит, оцениваем прямо сейчас.