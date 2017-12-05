Нейросеть создала блэк-метал альбом

Если вы еще не успели оценить миник под названием The Coditany Of Timeness, то сейчас самое время. Этот пятипесенный лоу-фай блэк-метал релиз, пускай не очень интересный по содержанию (хотя компоненты подобраны нужные — от атмосферных интерлюдий до гитарных тремоло), любопытен в другом: материал сочинил самообучившийся искусственный интеллект.

«Изначально мы намеревались достичь реалистичного воссоздания исходных данных, однако пришли в восторг от эстетических достоинств получившегося несовершенства», — пишут авторы проекта DADABOTS CJ Carr и Zack Zukowski, выпускники Северо-Восточного университета Бостона, несколько лет назад сошедшиеся на фоне увлечения музыкой и нейросетями. После выпуска из ВУЗа один из них стал продюсером, а второй — исследователем ИИ и программистом. Идея их DADABOTS была такова: создать самообучающийся искусственный интеллект, который бы сочинил уникальную музыку на основе существующих мелодий.

Основой для The Coditany Of Timeness выступил релиз нью-йоркской группы KRALLICE Diotima 2011 года (уверена: в последние дни он стал хитом по количеству скачиваний и прослушиваний). Песни альбома разбили на микросегменты, после чего «скормили» этот салат разработанной нейросети. На первом этапе обучения ее задача состояла лишь в том, чтобы научиться предугадывать следующий сегмент. Поначалу искусственный интеллект генерировал лишь нойз и случайные звуки — однако после трех дней и пяти миллионов итераций умел создать 5 композиций, которые превратились в The Coditany Of Timeness.

С подробным техническим описанием процесса можно ознакомиться тут. Ну а вот как, собственно, это звучит.