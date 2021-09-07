Нечеловеческие условия: легендарные дядьки из INHUMAN CONDITION в «местном пабе»

В продолжение дэз-метал марафона прошлой недели — еще немного старых металистов с песнями о главном и вкусном. Что по-прежнему удивляет на местных концертах — в зале вечно тусят какие-то легендарные личности, и никто, кроме коллег по брутал-сцене, не обращает на них внимания. Например, на DEICIDE в толпе был замечен Dallas Toler-Wade, на воскресный концерт в небольшом городке Чапел-Хилл пришел John McEntee из INCANTATION с очередной новой женой (готка-азиатка и так сразу можно подумать, что, например, внучка); возле лоточка с мерчем полвечера флегматично стоял флегматичный седобородый массивный Terry Butler — и вот хоть бы кто подошел за автографом или фоткой (ну ок, я не могу удержаться и не попросить селфик — но почему все эти ребята вне сцены совершенно не интересуют их фанатов?).

Мероприятие проходило в маленьком пригороде столицы Северной Каролины (этакий Фаниполь, но для богатеньких), в пабе под названием «Местный 506»; билеты стоили $12 в предпродаже и $15 в день шоу. Как и во всех городах, основное население которых составляют богатые старички-демократы, в Чапел-Хилле действует масочный режим — однако уже примерно ко второй группе публика в большинстве на это дело забила, устроила слэм и довольно плевалась друг в друга ковидной слюной.

Что необычно, пришло много молодежи — парни, раздевшись по пояс, дичайше угорали весь вечер, крутя серкл-питы, пинаясь, толкаясь, размахивая руками, ногами и всем прочим, чем только можно размахивать, падая, валясь по полу и корчась в конвульсиях. Почему-то было довольно много латиносов обоих полов. Всего народа набралось, наверное, сотни полторы.

Ну и поднимая тему «нечеловеческих условий», все-таки, конечно, дичь эта ваша рок-н-ролльная жизнь для дэзеров за 50. Мужики ездят в тур на небольших микроавтобусах без спальных мест, прикрепив к ним арендные грузовые фургончики U-Haul для перевозки аппарата. 14 концертов по небольшим клубам и пабам за 16 дней, причем большую часть времени занимает дорога (в Каролину, например, они прибыли из Орландо, штат Флорида, то есть 1000 км). Одним словом… мечта?

«Не обидно, что тут как-то вовсе не битком?» — спросила я Терри. «Ну а что поделаешь, пандемия. Нормально!» Ну ладно. Вообще, мужик он грузный, немного потрепанный, немногословный и практически не выражающий эмоций ни на сцене, ни в жизни. В свободное от метала время, судя по фб, увлекается огородничеством.

Первой выступала группа MEADOWS, непонятным образом попавшая в дэз-трэшевую упряжку. О себе они пишут «planting seeds of love amidst fields of hate», все время цитируют какие-то псалмы и играют модерновый, в меру мелодичный хардкор/пост-хардкор (как-то вот так); вокалист старательно корячится на сцене, но в целом… не знаю. Не зацепило.

На вторую группу вечера, FALSE PROPHET, зал забился плотно — и, судя по нетерпеливому ожиданию, когда немолодые мужчины наконец-то настроятся, именно они для некоторых стали основным пунктом программы. «Если вы не знаете этих парней, вам тут вовсе нечего делать!» — заявил седовласый и очень пьяный звукорежиссер…. и, в общем, я пристыженно загуглила.

Оказалось, это один из самых старых и заслуженных экстрим-коллективов Северной Каролины, собранный в конце 80-х под названием ABATTOIR (не путать со спид-металом из Калифорнии), урывочно существовавший под разными именами — например, INFERNAL HEIRARCHY — и до сих пор выпускавший лишь какие-то смутные демо-ленты.

Наверное, в каждом локальном отделении мирового андеграунда есть такие локальные культы — которые все знают, уважают, участники пользуются титулом и льготами признанием метал-ветеранов, однако оценить их творчество на нормальном носителе фактически невозможно.

Но вот нашла неплохое концертное видео из 2014.

Играют мужики интенсивную, обильно напичканную гитарными партиями, разнотемповую смесь трэш-метала из 80-х/90-х с первопроходческим дэзом типа POSSESSED — благо, сами начинали не многим позже — и, местами, чем-то вроде раннего MORBID ANGEL. Завидные хайера, вокалист Paul Ray с инфернальной мимикой и не менее инфернальным вокалом, соло, грубая суровая мелодика и тяжесть — одним словом, внушает. В 2017-м в возрасте 51 года умер оригинальный гитарист группы Michael Morrison (на видео выше это еще он) — и хотя с мохнатых давних времен в составе остался только фронтмен, бренд FALSE PROPHET остается почитаемым брендом.

Дальше — оставивший мощнейшее впечатление коллектив CRUSADIST из Чикаго, молотивший ультраскоростной трэш-дэз с таким остервенением и напором, что, вбивай они с каждым ударом по барабанам гвозди, к концу получасового сета можно было б построить коттеджный поселок. Это просто какое-то зверство. Офигенно. Мощнейше.

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Судя по всему, в тур CRUSADIST завлек вокалист/барабанщик INHUMAN CONDITION Jeramie Kling, мастеривший дебютный альбом чикагцев The Unholy Grail 2019 года, — ну и, честно, остальные на их фоне уступили по части напора и лютости, что ли.

Зато хэдлайнер компенсировал энергетикой!

Историю INHUMAN CONDITION я немного пересказывала ранее; недавно у них вышел альбом Rat°God, в октябре отстреляются MASSACRE — ну и, есть подозрение, будут те же яйца, только нынче в двойном размере. Старошкольный, бодрый, немного наивный, ритмично-прыгательный трэшевый дэзнячок, несколько архаичный по нынешним меркам — и ностальгически-выверенный для тех, кто остался душой в 90-х и любовно хранит винил From Beyond.

Гарантия музыкального качества и хранитель традиций — дядька Terry Butler; гарантия тотального угара — неутомимый, сумасшедший, харизматичный, бесконечно заводной энерджайзер Jeramie Kling, студийно исполняющий роль как вокалиста, так и драммера, однако в концертной среде вольно выпущенный на разнос сцены.

Кроме INHUMAN CONDITION, Клинг барабанит примерно в десятке групп, включая EX DEO и VENOM INC, руководит студией Listenable Insanity Records, работает штатным звукачом EXODUS — ну и, кажется, кипучей энергии в этом небольшом человеке так много, что он мог бы за раз взять не только барабаны и микрофон, но также гитару (не басуху: святое) и параллельно поработать барменом. Едва спустившись со сцены, мужик пулей ломанулся из зала — продавать, пока можно, мерч. Просто псих!

Решив ангажировать в турне драммера, группа, кстати, не мелочилась и позвала еще одного легендарного дядьку — Lee Harrison из MONSTROSITY и TERRORIZER, для которого материал INHUMAN CONDITION настолько несложен, что, завидев вблизи своей установки фотографов, Ли принимался гримасничать (см. галерею концерта), совершенно не глядя, где чего он стучит в настоящий момент.

Ну и помимо прочего, восхитительного джазу давал гитарист Taylor Nordberg, принимавший колоритные стойки и позы, оголтело трясший гривой и зажигавший не хуже своего друга и коллеги по студии Клинга. Что заметно — мужиков действительно прет от концерта, от музыки, публики: безграничный и беспощадный чудесный кураж, не способный оставить за собой равнодушных.

Сетлист группы составил стопроцентно сыгранный первый и пока единственный альбом, также — бонусом — не вошедший в него новый трек и, супербонусом, кавера METALLICA «Whiplash» и DEATH «Pull The Plug», сыгранные в традиционном «массакровском» ключе. Стоит ли говорить, что народ очумел от восторга?

Фотографии с мероприятия можно посмотреть тут, ну а я подумаю, стоит ли продолжить олдскул ностальжи-ряд и поехать через 10 дней на концерт D.R.I.

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