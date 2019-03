Не ждали? POSSESSED выпускают новый альбом

Слова «легендарный» и «культовый», возможно, в последнее время и потеряли свой смысл — ибо пользуется ими ныне всякий, кому лишь не лень. Тем не менее, веский аргумент в сторону культовости и легендарности: группа POSSESSED выпускает в мае альбом Revelations Of Oblivion, и это первая студийная полноформатная запись Джеффа с Beyond The Gates 1986 года. Актуальная ли на настоящий момент? Давайте оценим.

«Этот альбом, от начала и до конца, был фантастическим опытом, — говорит Jeff Becerra. — Что же касается его музыкальной направленности… могу сказать одно: это я. Все еще я. Во многом это POSSESSED, который вы знали, но не такой старый, как первые три альбома (я их, конечно, люблю, но считаю, что для 21 века материал слегка устарел). Не слишком прямолинейный, но и не перепродюсированный. Именно такой, как хотел я. Как хотела команда. Спасибо всем вам за преданность, и… надеемся встретиться на будущих концертах!»