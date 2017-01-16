Не служил — не мужик? Как басист MEGADETH David Ellefson проводит церковные службы

«Современная церковная служба» — так характеризуются рок-мероприятия, которые проходят в лютеранской церкви с участием басиста MEGADETH Дэвида Эллефсона. Ну и, честно говоря, посмотрев видео, не сразу осознаешь, что это именно богослужение. Скорее, тематический сейшн в некоем аризонском ДК.

«Я вырос на ферме в Миннесоте и с детства привык ходить на церковные службы по воскресеньям, — рассказывает Дэвид. — Это было неотъемлемой частью жизни нашего сообщества, все это делали — без фанатизма, просто воспринимали сие как часть обязательного распорядка недели.

Потом уже, много лет спустя, когда в Нэшвилле записывался альбом MEGADETH Risk, мы с женой решили также приучать детей к церкви. Хотя они еще были довольно малы. Знаете… когда становишься родителем, ты так или иначе повторяешь то, что делали твои собственные родители. А потом мне домой позвонил пастор. Попросил подыграть на бас-гитаре на службе, если у меня найдется время и желание. Я подумал, почему бы, собственно, и нет? Всегда интересно попробовать что-нибудь новенькое. В общем, пошел. И получил удовольствие. Было здорово!

Современная церковная музыка — это, по большому счету, рок, нечто наподобие U2, и мне такое действительно нравится. И, в общем, с тех пор меня начали приглашать постоянно. Вероятно, Отец наш подумал: «Если Дэвида позвать вместе с гитарой, то, вероятно, он станет появляться в церкви почаще». Так оно и пошло-поехало. Музыканты у нас, к слову, подобрались высококлассные — и среди них немало людей, воспитанных на музыке MEGADETH и METALLICA; таким образом, тут уже собралось целое тематическое сообщество».