Не пропустите: альбом VITRIOL «To Bathe From The Throat Of Cowardice»

Крайне любопытная сентябрьская новинка: дебютник американской группы VITRIOL To Bathe From The Throat Of Cowardice, созданный взбодрить всех, кто считал, будто брутальный дэз-метал выдохся и иссяк. В нем круто все: запредельная техничность и диссонантные прогоны на грани хаоса и безумия; скорости, вокалы, аранжировки, современный продакшн и чистая, огнедышащая ярость, плотным приблэкованным заревом заполняющая 45 минут звучания.

Группа относительно молодая: собрались мужики (коим сейчас в среднем 30-35 лет) в 2013 году, в 2017-м выпустили максимально убедительный EP Pain Will Define Their Death, в 2018-м — сингл The Parting Of A Neck, открывающий полноформатный релиз. «Punishment, cruelty, and death. Worship violence», — вкратце рассказывают VITRIOL о себе, и, раз за разом прокручивая To Bathe From The Throat Of Cowardice, им веришь. Не поленитесь, оцените релиз целиком. Он того стоит.