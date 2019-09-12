Не пропустите: альбом VITRIOL «To Bathe From The Throat Of Cowardice»

Крайне любопытная сентябрьская новинка: дебютник американской группы VITRIOL To Bathe From The Throat Of Cowardice, созданный взбодрить всех, кто считал, будто брутальный дэз-метал выдохся и иссяк. В нем круто все: запредельная техничность и диссонантные прогоны на грани хаоса и безумия; скорости, вокалы, аранжировки, современный продакшн и чистая, огнедышащая ярость, плотным приблэкованным заревом заполняющая 45 минут звучания.

vitriolГруппа относительно молодая: собрались мужики (коим сейчас в среднем 30-35 лет) в 2013 году, в 2017-м выпустили максимально убедительный EP Pain Will Define Their Death, в 2018-м — сингл The Parting Of A Neck, открывающий полноформатный релиз. «Punishment, cruelty, and death. Worship violence», — вкратце рассказывают VITRIOL о себе, и, раз за разом прокручивая To Bathe From The Throat Of Cowardice, им веришь. Не поленитесь, оцените релиз целиком. Он того стоит.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 13.09.2019 в 02:10

    Началось, как Morbid Angel, продолжилось, как Hate Eternal, развилось в нечто Cryptopsyподобное. Вот последний компонент все решил. Надо будет целиком заслушать.

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