Не пей йаду. Новое лирик-видео ACCEPT «Koolaid»

4 августа ACCEPT выпускают новый альбом The Rise Of Chaos — и все, что вам надо о нем знать, укладывается в три слова: «новый альбом ACCEPT». «Мы пишем музыку, которая звучит, как будто была создана тридцать лет назад, — говорит Hoffmann, — ибо это работало всегда. И в прошлом, и сейчас. Мы не меняем подходов. Я хочу, чтобы новые песни выглядели восьмидесятнически олдскульно, и лишь причесаны были по-современному — в плане звука, свежих идей и т.д. Тем не менее, в основе это все-таки 80-е».

К настоящему моменту группа опубликовала клип на титульную вещь «The Rise Of Chaos», а также, пару дней назад, добавила стильное лирик-видео на песню «Koolaid», посвященную дрянной сектантской привычке устраивать массовые (самоу)бийства. «‘Koolaid’ — это известная газировка, в которую один сектантский лидер добавлял цианид, чтобы его паства, все эти женщины, мужчины и дети, могли разом отправиться на небеса.

В результате сей истории появилось устойчивое выражение «пить Kool-Aid» — то есть выказывать слепую фанатичную веру во что бы то ни было. Мне всегда казалось удивительным то, что люди готовы поверить в любую дичь, если она грамотно преподнесена. Так нельзя, ребята! Будьте бдительны, будьте критичны, сомневайтесь во всем, что бы вам ни втюхивали. Взвешенная, разумная, рациональная оценка — это единственно верная основа для важных решений. Таково основное послание этой песни!»

В общем, слушаем и читаем внимательно!