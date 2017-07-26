NE OBLIVISCARIS с клипом «Intra Venus». «Да это просто какой-то Ne Oblivierection!﻿»

Одна из самых интригующих, чарующих, необычных групп нашего времени, NE OBLIVISCARIS показали сегодня новое видео «Intra Venus». Эта песня войдет в октябрьский альбом коллектива Urn — и чем больше вы будете ее слушать, тем нетерпеливее станет ожидание с предвкушением. Ведь у изысканных австралийцев, как обычно, есть все: и прогрессив-красоты, и скрипки, и любовь, и узорно-агрессивная техничность, и хитросплетения вокалов, и… ах… как они все-таки это делают?.. «I have a Ne Oblivierection!﻿» — заявляет некто из ютубовских комментаторов, и ему охотно веришь. Причем дело вовсе не в дамочке в ванной.

«Мы оттачивали этот релиз почти три года, — говорит фронтмен группы Tim Charles, — и вот наконец готовы представить на ваш суд один из его треков.

На мой взгляд, Urn представляет собой кульминацию долгих лет нашей работы; здесь мы сделали все, что были способны создать в творческом порыве. Музыка и визионерство, переплетенные нашим воображением в целостную форму. И хотя «Intra Venus» дает не самое четкое представление о том, что вас ждет на альбоме, это единственная его песня длительностью менее десяти минут, поэтому… ей и идти первой! Надеемся, вам понравится».

И в качестве примечания: некоторое время назад коллектив расстался со своим штатным бас-гитаристом, поэтому басуху на альбоме записывал Robin Zielhorst (ONEGODLESS, ex-CYNIC). Смотрите, насколько хорош.