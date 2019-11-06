Не дожил до реюниона. Умер бас-гитарист MERCYFUL FATE Timi Hansen

Еще одна легендарная личность. Еще одна великая история завершилась на исходе 2019-го. 4 ноября умер Timi Hansen, совсем недавно отметивший 61-летие, — бас-гитарист MERCYFUL FATE и, на начальных этапах, KING DIAMOND. О том, что музыкант сражается с раком, стало известно в августе, когда MF объявили о реюнион-туре, — но на бас-место анонсировали Joey Vera из ARMORED SAINT и FATES WARNING.

«Я узнал, что потерял одного из лучших друзей, — поделился грустной новостью Кинг, — который с невероятным упорством и храбростью боролся с болезнью на протяжении долгого времени. Он был не только моим соседом по комнате в ранних турне MERCYFUL FATE, но и любимым бас-гитаристом на все времена. Когда я в последний раз говорил с Тими по телефону, 24 октября, то понял: дела сильно ухудшились — но он все равно говорил: «Бой продолжается». Искренние глубочайшие соболезнования его семье, я вам сочувствую до глубины души. Покойся с миром, дорогой друг».

Многие музыканты выразили в соцсетях свои соболезнования: видно, не только был большой музыкант, но и хороший, интересный человек. Очень жаль, не увидим больше на сцене. R.I.P.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Zubov 06.11.2019 в 10:14

    R.I.P.

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