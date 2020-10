Не для фанатов THE DILLINGER ESCAPE PLAN. Greg Puciato выпустил сольный альбом

Greg Puciato распрощался с THE DILLINGER ESCAPE PLAN и экстрим-сумасшествием, но остался творцом с больших букв G и P. Так, с его участием подготовлен второй KILLER BE KILLED. Продолжается работа над материалом THE BLACK QUEEN. А еще вышел сольный альбом Child Soldier: Creator Of God, который подтвердил давешние слова музыканта: электронику он теперь уважает больше, чем рок и метал.

Фанатам THE DILLINGER ESCAPE PLAN на этом релизе делать, действительно, нечего — как и всем, кто ожидает предопределенной, ясно-понятной стилистики и подхода. Авторское видение Грега не вяжется с предрассудками; это очень разноплановый, но, тем не менее, большей частью мягкий и даже уютный альбом, полный нежных вокалов, ностальгических синтезаторов, дрим-попа, наркоманского нойза, альтрока, эмбиента, в туманности коего с удивительной органичностью прорастают диссонансы и скрим.

Child Soldier: Creator Of God можно слушать фоново, можно — внимательно, с каждым разом откапывая россыпи драгоценностей. Его нельзя слушать с предубеждением — потому как, наверное, формат все-таки удивит. Хотя, с другой стороны, на то он и Грег, чтобы удивлять.

Child Soldier: Creator of God by Greg Puciato

Количество просмотров: 99