04.10.2020

Не для фанатов THE DILLINGER ESCAPE PLAN. Greg Puciato выпустил сольный альбом

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Greg Puciato распрощался с THE DILLINGER ESCAPE PLAN и экстрим-сумасшествием, но остался творцом с больших букв G и P. Так, с его участием подготовлен второй KILLER BE KILLED. Продолжается работа над материалом THE BLACK QUEEN. А еще вышел сольный альбом Child Soldier: Creator Of God, который подтвердил давешние слова музыканта: электронику он теперь уважает больше, чем рок и метал.

Фанатам THE DILLINGER ESCAPE PLAN на этом релизе делать, действительно, нечего — как и всем, кто ожидает предопределенной, ясно-понятной стилистики и подхода. Авторское видение Грега не вяжется с предрассудками; это очень разноплановый, но, тем не менее, большей частью мягкий и даже уютный альбом, полный нежных вокалов, ностальгических синтезаторов, дрим-попа, наркоманского нойза, альтрока, эмбиента, в туманности коего с удивительной органичностью прорастают диссонансы и скрим.

Child Soldier: Creator Of God можно слушать фоново, можно — внимательно, с каждым разом откапывая россыпи драгоценностей. Его нельзя слушать с предубеждением — потому как, наверное, формат все-таки удивит. Хотя, с другой стороны, на то он и Грег, чтобы удивлять.

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1 comment

  • Cryptwalker написал(а):

    Вот объясните мне наконец сколько можно изобретать велосипед? Чувак откровенный позер,и позёр очень слабый.Всё это очень пресно,банально дёшего и интерес может вызвать лишь у эстетствующих,крашеных в нежноголубые тона старух-завсегдатаев выставок с работами Малевича периода полного его неадеквата.Но стоять закатив глаза перед ‘чёрным квадратом’постигая метафизические глубины (их там нет) мироздания гораздо веселее нежели слушать этого претенциозного бездаря.Тухлые и откровенно слабые инструментальные дела,композиционная составляющая…голос…тут ничего нет вообще.Хотите хорошей психоделики? ( её тут тоже нет)-переслушайте Doors,Janis J…да что угодно.Он многогранен грите? Ну ну.

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