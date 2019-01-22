Назад в 90-е. Смотрим новый клип OPERA IX

Если кто скучал по блэк-металлическим клипам а-ля 90-е, со всеми их восхитительными клише, то вот пожалуйста. Группа OPERA IX выпустила видео на титульную вещь прошлогоднего полноформатника The Gospel. Наслаждаемся.

, рубрика(и): Быстрые новости

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