«Наше время на планете истекает». Слушаем новые синглы ANTICHRISIS

За более чем двадцать лет, прошедшие с альбома Perfume, немцы Sid и Ayuma, представляющие проект ANTICHRISIS (когда-то метал-группу, а ныне нечто на стыке пост-панка, готик-поп музыки и дарквейва, иногда с полупрозрачным фолковым ореолом), не смогли найти для своих творений выпускающий лейбл, поэтому делают все сами, издают потихоньку в Сети. Так, только за начало этого года под маркой ANTICHRISIS вышло два сингла — а за прошлый и позапрошлый суммарно было больше десятка, не оформленные, однако, в альбом. Симпатичные люди, толковая, приятная музыка, мрачные предсказания… нет повода не послушать!

«Наше время на Земле истекает. Мы разрушаем фундамент, на котором строится жизнь на планете, и хотя обладаем всеми ресурсами, чтобы решать вопросы загрязнения окружающей среды, глобального потепления, бедности, перенаселения, мы отказываемся это делать. Не хотим предпринимать что-либо, что способно замедлить священное экономическое развитие.

Одна ресурсы Земли ограничены, и развитие, рост не может быть бесконечным. Мы смеемся над теми, кто предупреждает о суровых последствиях, однако однажды окажемся попросту стерты с планеты, разлетимся щепоткой пепла, и последний луч любви угаснет в вечном мраке».

…Still you’re hoping for a savior

A fearless leader to save the day

There’s no cavalry to be here in time

No more heroes anymore, anymore, anymore

One last time

I will look into your eyes

And the world it ends

And the world it ends

«One Last Time»