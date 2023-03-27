«Наше время на планете истекает». Слушаем новые синглы ANTICHRISISБлог
За более чем двадцать лет, прошедшие с альбома Perfume, немцы Sid и Ayuma, представляющие проект ANTICHRISIS (когда-то метал-группу, а ныне нечто на стыке пост-панка, готик-поп музыки и дарквейва, иногда с полупрозрачным фолковым ореолом), не смогли найти для своих творений выпускающий лейбл, поэтому делают все сами, издают потихоньку в Сети. Так, только за начало этого года под маркой ANTICHRISIS вышло два сингла — а за прошлый и позапрошлый суммарно было больше десятка, не оформленные, однако, в альбом. Симпатичные люди, толковая, приятная музыка, мрачные предсказания… нет повода не послушать!
«Наше время на Земле истекает. Мы разрушаем фундамент, на котором строится жизнь на планете, и хотя обладаем всеми ресурсами, чтобы решать вопросы загрязнения окружающей среды, глобального потепления, бедности, перенаселения, мы отказываемся это делать. Не хотим предпринимать что-либо, что способно замедлить священное экономическое развитие.
Одна ресурсы Земли ограничены, и развитие, рост не может быть бесконечным. Мы смеемся над теми, кто предупреждает о суровых последствиях, однако однажды окажемся попросту стерты с планеты, разлетимся щепоткой пепла, и последний луч любви угаснет в вечном мраке».
…Still you’re hoping for a savior
A fearless leader to save the day
There’s no cavalry to be here in time
No more heroes anymore, anymore, anymore
One last time
I will look into your eyes
And the world it ends
And the world it ends
«One Last Time»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 64
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«Наше время на планете истекает». Слушаем новые синглы ANTICHRISIS
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Комментарии
Jurgai:
Демоназу конечно виднее, но выпихнув из банды сперва Аббата, а затем и Хоргха стало ровным счётом… ни лучше ни хуже…
Jurgai:
Jurgai:
Виктор:
Staphylococcus написал(а):
Наверное единственная команда которую я не мог слушать никогда.Занятно что не приемлю у них абсолютно всё.Начиная от его сладенького псев…
Кирк Хэммет:
СиРОЖА написал(а):
Кирк Хэммет написал(а):
Джеймс сильно обобщает и говорит за себя
а нет Кирк…ты неправ..ох как ты неправ
Ну, Джеймс действительно среднень…
Дружище Христос:
Staphylococcus написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Staphylococcus написал(а):
Писатели блять.Знатоки и ценители прекрасного.
Капитан, плавай на хуй, ты достал своими про…
Staphylococcus:
Дружище Христос написал(а):
Staphylococcus написал(а):
Писатели блять.Знатоки и ценители прекрасного.
Капитан, плавай на хуй, ты достал своими простынями ужаленной к…
Дружище Христос:
Staphylococcus написал(а):
Писатели блять.Знатоки и ценители прекрасного.
Капитан, плавай на хуй, ты достал своими простынями ужаленной комплексами демагогии …
Staphylococcus:
Staphylococcus:
Al написал(а):
Staphylococcus написал(а):
Я тут интересу ради поизучал его творения поближе.Подумалось ‘а вдруг я толком не разобравшись кинул в человека тапком?’ Про…
Al:
Staphylococcus написал(а):
Я тут интересу ради поизучал его творения поближе.Подумалось ‘а вдруг я толком не разобравшись кинул в человека тапком?’ Просто так уж по…
Кирк Хэммет:
Александр написал(а):
Не думал что в 2023 ещё вообще возможна тема «доказываю что _________ говно/не говно»
Тупее наверное только тема «тру / не тру»…
Александр:
Не думал что в 2023 ещё вообще возможна тема «доказываю что _________ говно/не говно»…
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