NANOWAR OF STEEL: метал-шутка длиной в двадцать лет

«Хорошие шутки — единственное, что следует оставлять после себя, покидая любой из миров!», — говорил когда-то Макс Фрай, и римская группа NANOWAR OF STEEL, возглавляющая хит-парад самых долгоживущих пародийных метал-проектов, похоже, всерьез решила войти в вечность. Играют задорные мужчины с 2003 года (сначала как NANOWAR — пока у мировых трушных хэви-металистов не стало модным добавлять это вот «OF» что-нибудь), состав с истоков фактически не менялся, и в следующем месяце выходит уже шестой полноформатный альбом Dislike To False Metal.

Что характерно, к 2023-му итальянцы перестали обильно шутить на гей-темы (первые релизы назывались едва ли не в «аналкантовском» ключе Other Bands Play, Nanowar Gay!, Into Gay Pride Ride) и раздавать на своем будущем диске решили кому попало: «Metal Boomer Battalion», «Dimmu Boogie» и пр. Не читая лирику, которая у них обычно довольно тонка и кишит, как сыроежка червями, всяческими цитатами — вплоть до кусков гимна СССР (!), — референсами и аллюзиями, определить, по кому проехались «нановары» в «Disco Metal» или «Muscle Memories», пока невозможно. Но будем верить, хватку не потеряли.

Прошлогодний же сингл «Armpits Of Immortals» NANOWAR OF STEEL посвятили будущему фестивальному сезону. «Мы его ждем не потому, что любим играть вживую, а потому что любим нюхать вонючих посетителей!»

…We reach our promised land, where the grass is brown and the girls are questionable

With twelve inside an old Volkswagen van

We march under the rain, our boots are filled with feet and pain

Ingrown toenails are our daily bread

Kind people throwing up, in blooms of piss and mud

This is the homeland for us all

Mosh at the festival, knees in the genitals

Unite our scents to fill the hall

Armpits of immortals

Standing victorious

Raise your hands up in the sky

Our smell will never die…