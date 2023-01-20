NANOWAR OF STEEL
20.01.2023

NANOWAR OF STEEL: метал-шутка длиной в двадцать лет

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«Хорошие шутки — единственное, что следует оставлять после себя, покидая любой из миров!», — говорил когда-то Макс Фрай, и римская группа NANOWAR OF STEEL, возглавляющая хит-парад самых долгоживущих пародийных метал-проектов, похоже, всерьез решила войти в вечность. Играют задорные мужчины с 2003 года (сначала как NANOWAR — пока у мировых трушных хэви-металистов не стало модным добавлять это вот «OF» что-нибудь), состав с истоков фактически не менялся, и в следующем месяце выходит уже шестой полноформатный альбом Dislike To False Metal.

Что характерно, к 2023-му итальянцы перестали обильно шутить на гей-темы (первые релизы назывались едва ли не в «аналкантовском» ключе Other Bands Play, Nanowar Gay!, Into Gay Pride Ride) и раздавать на своем будущем диске решили кому попало: «Metal Boomer Battalion», «Dimmu Boogie» и пр. Не читая лирику, которая у них обычно довольно тонка и кишит, как сыроежка червями, всяческими цитатами — вплоть до кусков гимна СССР (!), — референсами и аллюзиями, определить, по кому проехались «нановары» в «Disco Metal» или «Muscle Memories», пока невозможно. Но будем верить, хватку не потеряли.

Прошлогодний же сингл «Armpits Of Immortals» NANOWAR OF STEEL посвятили будущему фестивальному сезону. «Мы его ждем не потому, что любим играть вживую, а потому что любим нюхать вонючих посетителей!»

…We reach our promised land, where the grass is brown and the girls are questionable
With twelve inside an old Volkswagen van
We march under the rain, our boots are filled with feet and pain
Ingrown toenails are our daily bread

Kind people throwing up, in blooms of piss and mud
This is the homeland for us all
Mosh at the festival, knees in the genitals
Unite our scents to fill the hall

Armpits of immortals
Standing victorious
Raise your hands up in the sky
Our smell will never die…

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1 comment

  • Писюн с глазами написал(а):

    Слежу за ними с самого начала. Стали играть чуть лучше и в целом стали смешнее. Наверное, это потолок развития для группы такого рода.

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