NANOWAR OF STEEL: метал-шутка длиной в двадцать лет

NANOWAR OF STEEL: метал-шутка длиной в двадцать летБлог
«Хорошие шутки — единственное, что следует оставлять после себя, покидая любой из миров!», — говорил когда-то Макс Фрай, и римская группа NANOWAR OF STEEL, возглавляющая хит-парад самых долгоживущих пародийных метал-проектов, похоже, всерьез решила войти в вечность. Играют задорные мужчины с 2003 года (сначала как NANOWAR — пока у мировых трушных хэви-металистов не стало модным добавлять это вот «OF» что-нибудь), состав с истоков фактически не менялся, и в следующем месяце выходит уже шестой полноформатный альбом Dislike To False Metal.
Что характерно, к 2023-му итальянцы перестали обильно шутить на гей-темы (первые релизы назывались едва ли не в «аналкантовском» ключе Other Bands Play, Nanowar Gay!, Into Gay Pride Ride) и раздавать на своем будущем диске решили кому попало: «Metal Boomer Battalion», «Dimmu Boogie» и пр. Не читая лирику, которая у них обычно довольно тонка и кишит, как сыроежка червями, всяческими цитатами — вплоть до кусков гимна СССР (!), — референсами и аллюзиями, определить, по кому проехались «нановары» в «Disco Metal» или «Muscle Memories», пока невозможно. Но будем верить, хватку не потеряли.
Прошлогодний же сингл «Armpits Of Immortals» NANOWAR OF STEEL посвятили будущему фестивальному сезону. «Мы его ждем не потому, что любим играть вживую, а потому что любим нюхать вонючих посетителей!»
…We reach our promised land, where the grass is brown and the girls are questionable
With twelve inside an old Volkswagen van
We march under the rain, our boots are filled with feet and pain
Ingrown toenails are our daily bread
Kind people throwing up, in blooms of piss and mud
This is the homeland for us all
Mosh at the festival, knees in the genitals
Unite our scents to fill the hall
Armpits of immortals
Standing victorious
Raise your hands up in the sky
Our smell will never die…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 114
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NANOWAR OF STEEL: метал-шутка длиной в двадцать лет
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Комментарии
Писюн с глазами:
Слежу за ними с самого начала. Стали играть чуть лучше и в целом стали смешнее. Наверное, это потолок развития для группы такого рода.…
Писюн с глазами:
Anastasiya написал(а):
И еще одна новая, социально-полезная (о важности озвучивать проблемы депрессии и суицидов): https://www.youtube.com/watch?v=ZDyDpdFZHBo
И опять 1983 сильно веет. …
Graff De Bill:
Если рассматривать музыку как бизнес проект, заточенный на зарабатывание денег, то да, это не лучшая идея. Если же человек занимается музыкой потому, что не может ей…
Anastasiya:
И еще одна новая, социально-полезная (о важности озвучивать проблемы депрессии и суицидов): https://www.youtube.com/watch?v=ZDyDpdFZHBo…
Алекс:
Очень даже неплохо, особенно All Is Lost, хотя никогда не был особенным фанатом BT, но оба трека прям хорошо зашли.…
Алекс:
atr написал(а):
ZZ Top: > Снесли даже памятник Екатерины Великой в Одессе
Памятник был поставлен в 2007 году (на деньги какого-то русского сообщества), так что ценно…
Тварь:
Кирк Хэммет написал(а):
Почему?
Потому что у метлы нет СиРОЖЫ, что ту непонятного-то??? …
Кирк Хэммет:
Bronco написал(а):
Метла должна выступать только под фанеру. Здесь без вариантов.
Почему?…
Bronco:
Bronco:
Метла должна выступать только под фанеру. Здесь без вариантов.…
Кирк Хэммет:
Veles:
Merzbow:
Слежу за ними с самого начала. Стали играть чуть лучше и в целом стали смешнее. Наверное, это потолок развития для группы такого рода.