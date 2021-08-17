Наконец-то душевная музыка! GUTALAX выпускают новый альбом

Наконец-то душевная музыка! GUTALAX выпускают новый альбомБлог
31 октября, в канун дня всех Святых, кальные черви и анальные трематоды покинут уличные портативные туалеты да проползут коричневым маршем по улицам городов, встречая долгожданный третий альбом ансамбля интеллектуальной музыки GUTALAX под названием The Shitpendables.
«Я ношу кусочки крайней плоти вместо носков», «Вагиноапокалипсис», «Poopcorn», «Жопный человечек», «Тяжеловесный пердеж», «Охотники за говновидениями», «Backdoor Boys»: утонченные шутки, искрометные образы, нестандартные музыкальные решения, головокружительные соло-партии, восхитительные воКАЛьные комбинации — все это чехи готовы отсыпать с лихвой, и кто бывал на их выступлениях в последние годы, часть нетленок уже успели оценить в живом исполнении, весело потряхивая над головой ершиком.
Появление тем онлайн можно отслеживать на bandcamp-странице команды, ну и вот кое-какое дерьмецо для примера.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 48
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