Надо больше церквей! Российский проект BABOOSHKA на страже православия и с дебютным альбомом

Пока в BATUSHKA делят названия и бабло, экс-участники и приближенные замечательной организации АНСАМБЛЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ И МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ (к примеру, легендарная Старуха Изергиль) создали проект BABOOSHKA, дебютник которого украсит ваш день богоугодными гимнами, скрепными воззваниями и духовными напутствиями. Говоря коротко, На страже Православия — это узнаваемый саркастический и решительно неполиткорректный яд в духе АХС, только в более современной, индустриально-электронной реализации.

«Рок-группа в стиле диско!» — пишут о себе эти милые люди, паблик которых рекомендуется к тщательному изучению. Равно как и альбом!