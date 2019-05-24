Надо больше церквей! Российский проект BABOOSHKA на страже православия и с дебютным альбомом

Пока в BATUSHKA делят названия и бабло, экс-участники и приближенные замечательной организации АНСАМБЛЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ И МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ (к примеру, легендарная Старуха Изергиль) создали проект BABOOSHKA, дебютник которого украсит ваш день богоугодными гимнами, скрепными воззваниями и духовными напутствиями. Говоря коротко, На страже Православия — это узнаваемый саркастический и решительно неполиткорректный яд в духе АХС, только в более современной, индустриально-электронной реализации.

«Рок-группа в стиле диско!» — пишут о себе эти милые люди, паблик которых рекомендуется к тщательному изучению. Равно как и альбом!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Veles 25.05.2019 в 00:56

    Смело, уважаю!

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