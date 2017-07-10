На вокалиста PRO-PAIN жестоко напали в Брюсселе. «Доктора говорят, я счастливчик, что выжил»

3 июля фронтмен PRO-PAIN Gary Meskil подвергся жестокому нападению в Брюсселе: музыканта избили, ограбили, нанесли тяжелые физические повреждения ножом для колки льда. Но, к счастью, мужчина таки выжил — и уже сумел рассказать подробности происшествия.

«После концерта мы с гитаристом Адамом пошли прогуляться по Брюсселю. Потом он отправился в отель в центре города, а я решил попить пивка в соседнем баре. Дело было около полуночи. Рядом со мной за столиком сидела группа молодых людей, мы разговорились. Все были очень дружелюбны. Просто немного поболтали. А затем я пошел к стойке заплатить за выпивку. Когда вернулся, двое из парней, с которыми я говорил, буквально налетели на меня — и я понял, что кошелек мой пропал.

Я попытался разрулить ситуацию — но меня начали бить. К двоим присоединились еще четверо. Ударили ножом для колки льда по голове — и продолжили избивать после того, как я упал на землю.

Деньги, конечно украли. Приличную сумму: гонорар группы за несколько выступлений. В результате нападения и травм я потерял около 80 процентов крови. Стекло из разбитых очков попало в глаза. Челюсть сломана. Мне понадобится несколько операций. Доктора говорят, я счастливчик, что выжил. Ну а когда вернусь на сцену, даже не знаю. Возможно, до того момента, как смогу петь снова, пройдут недели. Может, месяцы».

По словам музыканта, полиция арестовала нескольких подозреваемых, и он будет присутствовать на опознании. Ну а деньки, конечно, пропали. Поэтому семья и неравнодушные люди запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на лечение музыканта. Кому сколько не жалко.