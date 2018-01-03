На продажу выставлены письма Юронимуса

Не только Энгельс переписывался с Каутским, дразня неокрепшие умы. В историю литературы вошли десятки и сотни томов, составленных из личных писем великих людей. Но существуют и более мрачные штуки — которые можно найти на сайте http://serialkillersink.net, являющемся хранилищем меморабилии, связанной с серийными убийцами, каннибалами и прочими малоприятными личностями. Именно там были обнаружены коллекционные вещицы эпохи расцвета норвежского блэка: письма человека, известного как Euronymous.
«This is Euronymous writing, I’m the fucking guitar player in Mayhem», — начинается одно из этих посланий, которые достаточно любопытно если не приобрести, то, во всяком случае, почитать. Подборку смотрим здесь — стоимость же каждого из писем составляет порядка 250-300 долларов.
Вот несколько отрывков.
«..Что касается этого вашего дэз-метала, то большинство групп не играют DEATH метал, они представляют собой life-метал, и я ненавижу большинство из них. Единственная трушная дэз-метал группа, которая мне известна, — это Sadistik Exekution, и они круты».
«..Идея нон-профит андеграунда появилась благодаря вторжению на сцену хардкор-свиней в 85-86 годах. Они пришли со своими «правилами андеграунда», которые МЫ должны были принять, будучи представителями дэз- и блэк-метал сцены: например, быть против денег, становиться вегетарианцами, носить спортивные костюмы и нормальную одежду, быть «опен-майндед» и прочее».
«..Предполагается, что нормальные люди нас ненавидят.»
«Грайндкор — это дешевое дерьмо, которое играют идиоты, которые не хотят тратить время и хотя б минимально учиться играть на инструментах, прежде чем записывать свои демо-ленты».
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