На продажу выставлены письма Юронимуса

Не только Энгельс переписывался с Каутским, дразня неокрепшие умы. В историю литературы вошли десятки и сотни томов, составленных из личных писем великих людей. Но существуют и более мрачные штуки — которые можно найти на сайте http://serialkillersink.net, являющемся хранилищем меморабилии, связанной с серийными убийцами, каннибалами и прочими малоприятными личностями. Именно там были обнаружены коллекционные вещицы эпохи расцвета норвежского блэка: письма человека, известного как Euronymous.

«This is Euronymous writing, I’m the fucking guitar player in Mayhem», — начинается одно из этих посланий, которые достаточно любопытно если не приобрести, то, во всяком случае, почитать. Подборку смотрим здесь — стоимость же каждого из писем составляет порядка 250-300 долларов.

Вот несколько отрывков.