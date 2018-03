На подходе второй альбом MEMORIAM. И еще одна ремарочка в тему о расистах и антифа

Группа MEMORIAM, изготовленная из «болтомета» и дебютировавшая аккурат год назад альбомом For The Fallen, уже успела приготовить второй полноформатный релиз. Диск называется The Silent Vigil. «Мы работаем очень быстро, — отметил вокалист Karl Willetts. — Группа, которая неумолимо движется вперед на большой скорости. Группа, которая пытается воссоздать атмосферу олдскульного дэз-метала, а также те чувства и настроения, что владели нами на старте творческого пути. А в 80-х мы продвигались стремительно, по альбому в год».

Первым треком лонгплея группа представила лирик-видео на «Bleed The Same» — песню, которая наверняка придется по вкусу людям, ненавидящим группу TAAKE. «‘Bleed The Same’ — это наш ответ страху и ненависти, существующим в мире, в котором мы сегодня живем. Текст этой песни о свободе, о равенстве, о справедливости. И, по сути, это основной лирический мотив всего альбома The Silent Vigil. В нем мы даем свой ответ на возрождение националистических и ксенофобских идеологий, который наблюдается в наше время в глобальном масштабе. В частности, ‘Bleed The Same’ была инспирирована речью Дональда Трампа, произнесенной на его инаугурации в 2017 году».