На подходе беларуский дэз-метал релиз года: OMINOUS SCRIPTURES выпускают второй альбом

На подходе беларуский дэз-метал релиз года: OMINOUS SCRIPTURES выпускают второй альбомНовинки и новости
Беларуская сцена, как правило, не балует разнообразием метал-жанров, и большинство альбомов этого года традиционно принадлежат блэк/паган-фолковым делам и их родственникам. Так уж повелось. Тем не менее, ожидается увесистое счастье и в огород ценителей брутала. В августе минский коллектив OMINOUS SCRIPTURES выпускает на Willowtip Records второй лонгплей The Fall Of The Celestial Throne. Альбом, который проникшиеся дебютником Incarnation Of The Unheavenly ждали пять лет и который, судя по затравочной «Incinerating Winds Of The Apocalypse», претендует на главный отечественный дэз-метал альбом года (и не потому, что других нет).
Плотная техничная гипербрутальщина с олдскульным подходом конца 90-х — начала нулевых а-ля DEEDS OF FLESH, с непременной дьявольщиной в текстах, четкой мрачной реализацией… и, в общем, знакомым почерком. Недаром в составе коллектива творческий костяк RELICS OF HUMANITY (плюс незнакомый мне вокалист Андрей Пилипенко, плюс барабанщик ESSENCE OF DATUM Павел Вильчицкий). Все по проверенным лекалам жанра, качественно, толково, с пониманием дела и ревностной преданностью классике. Круто!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 103
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