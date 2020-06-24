На будущих концертах предлагают дезинфицировать посетителей

Подлый сервис гугл-фото назойливо подсовывает летние фотографии прошлых лет (каким был этот день, неделя и пр.), и я уже отчетливо ощущаю концертную ломку. Головой понимаешь, конечно, что с убитым фестивальным летом 2020-го и туманными перспективами на осень обольщаться не стоит. Но… все равно ломка. Безусловно, какие-то мелкие андеграундные мероприятия возвращаются, но этого мало — а владельцы крупных площадок и букинг-агентства чешут грустные репы в поисках свежих безопасных решений.

Виртуальные туры (у SUICIDE SILENCE вон даже уже мировой), слабое подобие левой руки в формате концертов drive-in (Doro давеча давала такой в Германии) хороши как временное антикризисное решение — но что если вакцины, допустим, не будет и в 2021-м? И 2022-м?

Британская ассоциация National Arena Association, объединяющая 23 крупнейшие площадки страны, пришла к заключению, что обеспечение безопасной двухметровой дистанции между посетителями позволит заполнить только 27% каждого зала — и максимум 36%, если допустить дистанцию в метр. Хотя для окупаемости обычно нужно процентов 90.

Среди обязательных нововведений концертов будущего также предполагаются ношение масок, проверка температуры на входе, обеспечение санитайзерами для рук и продажа еды с напитками в индивидуальной упаковке. Кроме того, уже обсуждают актуальную новинку из Южной Кореи, где во время пандемии не закрывали театры. Посетителей там обрабатывали специальным дезинфицирующим спреем. Ну и, конечно, проверяли температуру, а также давали на заполнение анкету, где требовалось расписать наличие или отсутствие симптомов болезни, а также последние посещенные места.

По мнению представителей концертного бизнеса, это может быть рабочим решением и для прочего мира. «Если брать крупных исполнителей рок и поп-музыки, 30%-ная заполняемость площадок — не вариант. С таким подходом концертов не будет вообще, это не рентабельно даже и близко. Поэтому мы ищем альтернативные способы обеспечить безопасность. Мы верим, что 2021-й будет насыщен событиями, однако это мало утешает сейчас, в настоящий момент, когда мы не зарабатываем вообще ничего. Мы все можем просто закрыться».

А может, как завещал Трамп, просто бахнуть на входе вместо пива «Крота»?

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