24.06.2020

На будущих концертах предлагают дезинфицировать посетителей

Блог

Подлый сервис гугл-фото назойливо подсовывает летние фотографии прошлых лет (каким был этот день, неделя и пр.), и я уже отчетливо ощущаю концертную ломку. Головой понимаешь, конечно, что с убитым фестивальным летом 2020-го и туманными перспективами на осень обольщаться не стоит. Но… все равно ломка. Безусловно, какие-то мелкие андеграундные мероприятия возвращаются, но этого мало — а владельцы крупных площадок и букинг-агентства чешут грустные репы в поисках свежих безопасных решений.

Виртуальные туры (у SUICIDE SILENCE вон даже уже мировой), слабое подобие левой руки в формате концертов drive-in (Doro давеча давала такой в Германии) хороши как временное антикризисное решение — но что если вакцины, допустим, не будет и в 2021-м? И 2022-м?

Британская ассоциация National Arena Association, объединяющая 23 крупнейшие площадки страны, пришла к заключению, что обеспечение безопасной двухметровой дистанции между посетителями позволит заполнить только 27% каждого зала — и максимум 36%, если допустить дистанцию в метр. Хотя для окупаемости обычно нужно процентов 90.

Среди обязательных нововведений концертов будущего также предполагаются ношение масок, проверка температуры на входе, обеспечение санитайзерами для рук и продажа еды с напитками в индивидуальной упаковке. Кроме того, уже обсуждают актуальную новинку из Южной Кореи, где во время пандемии не закрывали театры. Посетителей там обрабатывали специальным дезинфицирующим спреем. Ну и, конечно, проверяли температуру, а также давали на заполнение анкету, где требовалось расписать наличие или отсутствие симптомов болезни, а также последние посещенные места.

По мнению представителей концертного бизнеса, это может быть рабочим решением и для прочего мира. «Если брать крупных исполнителей рок и поп-музыки, 30%-ная заполняемость площадок — не вариант. С таким подходом концертов не будет вообще, это не рентабельно даже и близко. Поэтому мы ищем альтернативные способы обеспечить безопасность. Мы верим, что 2021-й будет насыщен событиями, однако это мало утешает сейчас, в настоящий момент, когда мы не зарабатываем вообще ничего. Мы все можем просто закрыться».

А может, как завещал Трамп, просто бахнуть на входе вместо пива «Крота»?

Количество просмотров: 141

Читайте также:

3 комментария

  • Виктор написал(а):

    в 2021-ом вакцина — будет. в 2022-ом — тоже будет

    >>>
  • DawnRazor_ написал(а):

    с начала июня уже есть локальньіе концертьі на 1-2 группьі (тоже местньіе, конечно). В Варшаве, Праге, Таллине, еще евентьі в паре городов видела. Ни до одного пока не дошла — ограниченньіе 150 билетов раскупают в считанньіе часьі, а я не так часто обновляю новости(
    Ломка есть, да.
    Есть вариант «фест как тусовка», как делают с Castle Party — просто собирается народ без групп, и вариант «фест как вечеринка», как делает Брутал — номерной фест на след. год, а сейчас собираемся маленькой публикой на несколько групп. Бомбастик, например, посередине — хотят вечеринку с минимальньім сохранением состава, но еще непонятно.
    Думаю..

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    У нас с конца мая изредка проходят небольшие (человек на 40-50 максимум) локальные сейшны в маленьких городах, где есть большие клубы. Толпы там не собрать даже при всем желании.
    Были какие-то анонсы туров на осень, но почти все уже отменено. Очень хочется на «70000 тонн метала», это вроде январь, но рассосется ли зараза…

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *