«Мы музыкальная группа SATARIAL. И мы боремся с путинским режимом уже более 20 лет. Несколько раз нас пытались убить»

Некогда российская, а с 2021 года польская группа SATARIAL (по сути — семейный дуэт Андрей и Анжелика, составляющий костяк театрально-скандального сатанического экстрим-образования) давненько не выпускала новой музыки. Но, однако, продолжает радовать аудиторию яркими перфомансами — с началом войны обретшими мощный политический окрас. Почему бы, например, не замутить антипутинское вуду?

В официальных соцсетях Андрей «Lord Seth» также не стесняется в выражениях — музыкальные темы на «сатариаловских» страничках густо перемешаны с политикой, и более традиционная для прошлого, довоенного SATARIAL, сисечно-бласфемическая тема соседствует с серьезными размышлениями о российской оппозиции и проклятиями в адрес путинской России.

Евросоюз, впрочем, также иногда подсыпает гадости — так, недавно от лица команды было опубликовано открытое письмо-обращение в адрес Еврокомиссии, принявшей постановление (очень, мягко говоря, неоднозначное) изымать автомобили и личные вещи россиян при въезде в ЕС. Музыканты обратились к металхед-коммьюнити с просьбой расшарить текст, ибо, как утверждают музыканты, с такими условиями они не могут использовать туровый автобус для гастролей. А также, вероятно, рискуют потерять инструменты — после чего SATARIAL просто закончится.

Мы музыкальная группа SATARIAL.

И мы боремся с путинским режимом уже более 20 лет.

Несколько лет назад провластные следователи открыли на нас уголовное дело, базировавшееся на фальшивых обвинениях. Суд, однако, нас оправдал.

Власти периодически блокировали наши банковские счета.

Несколько раз нас пытались убить.

У нас есть свидетельства, доказательства вышесказанного и публикации в прессе.

Мы были одними из первых, кто выступил против войны в Грузии.

В 2014-м мы организовали митинг в центре Москвы против аннексии Крыма.

С 2026-го мы неоднократно говорили, предупреждали европейцев, что российское правительство готовит людей к нападению на Украину, что существует такая угроза.

Мы даже встречались для разговора по этой теме с представителем латвийского посольства.

Но, к сожалению, никто из европейских политиков не принял наши слова всерьез.

20 сентября 2021 года русские силовики пришли к участникам команды с обысками.

И в тот же день, загрузив в машину концертное оборудование и инструменты, мы уехали из России в Польшу через Беларусь.

Большую часть музыкальных инструментов, однако, увезти не удалось; мы также оставили в России личные вещи и автомобили.

Все это давно потеряно для нас.

Мы пребываем в крайне тяжелом, депрессивном эмоциональном состоянии.

И единственное, что спасает от суицида, — это концерты и обязательства перед слушателями.

Такие инициативы, как рекомендации Еврокомиссии изымать на таможне личные вещи россиян, включая авто, ущемляют права человека, а также являются дискриминацией по национальности, тем самым нарушая этические стандарты стран ЕС.

Большинство россиян, пребывающих в Европе в настоящий момент, скрываются от репрессий; это в большинстве своем оппозиционеры, выступающие против политики Кремля и войны, которую организовал Путин.

Многие из них, как и мы, бросили все, — и остались разве что с машиной.

И если говорить про нашу группу, машина — единственный способ передвижения, единственная возможность давать концерты и таким образом выживать.

Издавая подобные рекомендации, вы лишаете нас этих средств, а также, с учетом и без того тяжелого положения, наших жизней.

В России в течение всей взрослой сознательной жизни мы боролись за права человека и свободу.

Но сейчас, оказавшись в демократической Европе, сталкиваемся с той же несправедливостью.

Есть ощущение, что те, кто озвучил эти рекомендации, писали под диктовку Путина, который сказал, что оппозиционно настроенные россияне должны убегать за границу голыми.

А российская пропаганда, воспользовавшись подобными инициативами, радостно утверждает, что «предателей России» ненавидит весь мир, и в Европе у них отбирают последнее.

У Путина мало людей, желающих идти на войну, — и, кажется, ЕС делает все возможное, чтобы предотвратить миграцию россиян, оставив их в России, чтобы потом власти могли заставить этих людей воевать.

Где ваша этика, где ваша демократия, где здравый смысл?

Мы, со всем уважением, просим отменить рекомендации, нарушающие стандарты ЕС.

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