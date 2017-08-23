Музыка для глухих. Женщина показывает на концертах, о чем поют музыканты

Казалось бы, музыка — это обязательно звук. Как ее показать? Как пояснить глухому человеку разницу между RED HOT CHILI PEPPERS и MAYHEM? Нам, нормально слышащим, этого не понять. Тем не менее, глухота — это не обязательно приговор для тех, кто хотел бы ощутить мощь концертного звука вживую. Во всяком случае, так считает женщина по имени Amber Galloway Gallego, выведшая американский язык жестов (American Sign Language, ASL, или, в русском варианте, амслен) на новый уровень. И, надо сказать, ее услуги пользуются спросом: согласно Закону о защите прав граждан США с инвалидностью, концертная площадка обязана предоставлять сурдопереводчика, если на то поступает запрос.

Эмбер работает с поп-исполнителями, рэперами и рокерами (к настоящему моменту она выступала на концертах более чем 400 групп); на больших фестивалях и сольных концертах. Услуги ее оцениваются в примерно $500 за концерт, однако деньги для энергичной дамы не главное. Главное — делиться прекрасным, делать музыку доступной для всех. Жесты, выражение лица, движения тела — для Эмбер хороши любые средства, позволяющие передать настроение, энергетику и лирический посыл каждой песни. И единственное, что осложняет ее работу, — это тот факт, что звезды не всегда готовы делиться сет-листом перед шоу; так что дама, по сути, заучивает наизусть большую часть репертуара «своих» музыкантов, а также заранее просматривает их концерты, чтобы прочувствовать артиста и иметь представление, как его подать специфической аудитории.

Как утверждают исследователи, большинство глухих людей способны расслышать низкие частоты (это, как правило, ритм-секция), к тому же живая музыка воспринимается на уровне вибраций, ощущать которые могут даже те, чей слух утрачен на сто процентов. Остальное для них восполняет Amber Galloway Gallego. Смотрите, как она это делает.