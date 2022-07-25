Strigoi band
25.07.2022

Мрачный сайд-проект Грега Макинтоша STRIGOI выпускает второй альбом

Новинки и новости

Как вы, может быть, помните, в 2019 году PARADISE LOST’овец Gregor Mackintosh в компании с басистом Chris Casket (DEVILMENT, экс-EXTREME NOISE TERROR) дебютировал с суровым, массивным и запредельно мрачным проектом STRIGOI, смешав в альбоме Abandon All Faith классический дэз-метал с блэкдэзом и элементами краста. Получилось солидно.

Так, решив не прекращать хорошее дело, после откатки с PL положенных летних фестивальных дат, в сентябре Грег реализует второй альбом Viscera. Уже презентован первый сингл и клип «Hollow», и прокляни меня Винсент, если в нем нет явственных отголосков «медленного» MORBID ANGEL! Только вокал, конечно, не так сочен.

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