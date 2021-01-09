09.01.2021

Мрачные танцы. CELLAR DARLING становятся все интересней!

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Швейцарское трио CELLAR DARLING, которому досталась непростая роль — оторваться от имиджа «ушельцев из ELUVEITIE», обретя индивидуальность и собственный звук, — с 2016-го возвело на этом пути две вехи-альбома. Сначала был This Is The Sound — где Анна, Иво и Мерлин, заранее не ища проторенных троп, двигались чуть сумбурно, вполуслепую, вбрасывая множество идей сразу, сбивая, но при этом, однако же, интригуя и обещая: чем дальше в лес, тем толще хурди-гурди.

Позапрошлогодний The Spell вышел на порядок целостнее и плотнее — на нем группа замахнулась на концептуальность и, с авангардным задором раскидывая шаманскую паутину из язычески-глубинного фолка, всех этих флейт, колесных лир, мистических синтезаторов, ведьмовского, расцветшего в пост-ELUVEITIE’вском окружении новыми интонациями вокала Анны вкупе с рельефным гитарным прогрессивом, делала это уже совершенно осознанно. Альбом получился многомерным, эмоционально и эстетически сложным, неодноразовым, ярким, по-хорошему странным — из тех работ, что, не зайдя сразу, возможно, полностью очаруют лет через пять.

Хотя… CELLAR DARLING так долго ждать не намерены. Едва раскрылся 2021-й, группа выпустила сиквел The Spell: 11-минутный, мрачный и еще более амбициозный музыкально сингл «Dance», в котором в лучших нарядах из тлена и рока отплясывают Смерть, Чума и Неординарность.

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9 комментариев

  • Тварь написал(а):

    Шаффера давайте в студию с флагом конфидератов http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Anastasiya написал(а):

    Тварь написал(а):
    Шаффера давайте в студию с флагом конфидератов

    Ой, не. Меня уже тошнит от этих трампистов и ябайдек, хоть ты не открывай фб. Все музыканты резко стали политическими экспертами, борцами за права, осуждателями, одобрятелями, везде срачи. Пока самую умную вещь по поводу политики написал гитарист HORNA, прям захотелось сделать с ним интервью.

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  • Anastasiya написал(а):

    Тварь написал(а):
    Шаффера давайте в студию с флагом конфидератов

    Не совсем по теме, но забавно: ехала давеча долгим маршрутом по побережью из Флориды в Северную Каролину — так вот в Джорджии и Южной Каролине до сих пор вдоль дорог стоят таблички «Трамп 2020», «социализм не пройдет» и флаги конфедератов (ну, флаги всегда были, их никто и не снимал с самой войны, наверное). Шафферу определенно надо на юг http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • DawnRazor написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    Все музыканты резко стали политическими экспертами, борцами за права, осуждателями, одобрятелями, везде срачи.
    с утра еще Кинг Дьюда забанили за песню про взятие Капитолия, которую он намурлыкал с Death in Rome (их пока не банят, они андеграунднее). Смешно:)

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  • Тварь написал(а):

    Ну так Шаффер же свою позицию озвучил еще на Санс оф либерти и Геттисбурге, так что очень смешно читать все это — то все остальные участники группы от насилия открестились, то Кюрж выжидает, то на фб и в инсте его какие-то граждане Канады и Мексики ломают его диски и выкидывают мерч. ну цирк же

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  • Anastasiya написал(а):

    Тварь написал(а):
    Ну так Шаффер же свою позицию озвучил еще на Санс оф либерти и Геттисбурге, так что очень смешно читать все это — то все остальные участники группы от насилия открестились, то Кюрж выжидает, то на фб и в инсте его какие-то граждане Канады и Мексики ломают его диски и выкидывают мерч. ну цирк же

    Так я говорю, тошнит уже от этого маскарада, в который каждый почему-то считает своим долгом ввязаться.

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  • Влад написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    HORNA, прям захотелось сделать с ним интервью.
    Можно подробнее про высказывание? И кто такой Шаффер? И причём он к этой новости со всеми этими конфедератами?

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  • Anastasiya написал(а):

    Влад написал(а):
    И кто такой Шаффер? И причём он к этой новости со всеми этими конфедератами?

    Главный человек в IСED EARTH, насчет которого у всех сейчас подгорает. https://www.blabbermouth.net/news/iced-earths-jon-schaffer-is-among-persons-sought-by-fbi-in-connection-with-violent-activity-at-u-s-capitol/
    Никакого отношения к CELLAR DARLING http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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  • Anastasiya написал(а):

    Влад написал(а):
    Можно подробнее про высказывание?

    Да, вроде бы ничего исключительного не сказал, но замечательно резонирует с моим к этому всему отношением (почему, собственно, тему и не хотела отдельно начинать))).

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