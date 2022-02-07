EXEGUTOR
07.02.2022

Можно послушать: новый EP EXEGUTOR «Biez Dna»

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В силу разных причин когда-то самая активная концертная группа Беларуси («the finest grindcore in Belarus», как они сами себя позиционируют) EXEGUTOR пропала из сводок музыкальных новостей и соцсетей, гитарист Андрей Маслов успел даже эмигрировать — и, в общем, приятно было узнать в прошлом месяце, что какие-то силы и желание творить не исчезли: новый EP (впрочем, 22 минуты по жанровым меркам — это полноформатник) Biez Dna оказался в Сети — напоминая треками «Выпил водки — сядь за руль!», «Jeepers Creepers» или, например, «Dajcie Ludziam Hrošaj», как молоды мы были качево-задорно все это звучало в стенах какого-нибудь «Брюгге» или «ili».

Так что для меня этот релиз в некотором смысле ностальгический; грубо и наждачково, не особо выразительно записанный, боевитый, в треках на русском языке напоминающий экстремальную версию старого НЕЙРО ДЮБЕЛЯ. Слушать — можно. Насчет «файнест грайндкор» можно поспорить, но… а конкуренты-то сейчас кто?

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