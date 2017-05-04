«Мозговой Ражжиж». Датские психи HEXIS, CHALLENGER DEEP, KRIVULA, KUSTO в Минске

Это было одно из самых стремительных хэдлайнерских шоу на моей памяти. Живодеры из Копенгагена HEXIS, привезшие в Минск новейший альбом Tando Ashanti, провернули свое черное дело буквально за 20 минут. Неспешно отстроившись и отладив звук, эти приличные с виду европейские парни (босоногость барабанщика не в счет: вероятно, так просто удобнее), дав отсчет сету, за считанные секунды, как волколаки, обезумели, ощетинились и оскалились. Гитарист выпучил глаза и выпятил челюсть, будто подстреленный Кинг-Конг; драммер ошалело застучал конечностями и покраснел от напряжения; вокалист же и вовсе решил, что сцены ему будет мало. Выстроив вокруг себя кольцо пришедших программистов и хипстеров любителей музыки с приставкой «пост», он напрягся, раздулся, бешено заорал и бесстрашно ринулся в слэм…

Крепкий мужик с каре и невыспанностью под глазами, он ревел в лицо фанатам, пихался, прыгал, бился, бесновался и толкался, превратив полусонный «Брюгге» в подобие бойцовского клуба, в котором при свете скупых фонарей, под очумелый черненый постхардкор/краст люди получали пинки и заряд адреналина на всю последующую неделю.

Одновременно, не прекращая адово гримасничать, нарезал по сцене круги ужаленный гитарист, драммер вылазил из всех своих кож, а басист с гулькой на голове, словив энергетическую волну, извивался, как мрачный уж. Интенсивность происходящего зашкаливала. Напряжение, напор и всеохватность выступления HEXIS, бивших сразу по всем органам чувств и немного по корпусу, достигали масштабов безумия — и, вероятно, в этом раскалившемся зале в какой-то момент минута пошла за две, ибо 38-минутный альбом мужики уложили примерно в двадцатку, после чего, все также неистово подергиваясь, фронтмен порвал порочный танцполовый круг и выбежал восвояси.

Как ни странно, назад он уже не вернулся. Вылетев в коридор «Брюгге», он так же стремительно преобразился в прежнего приличного скандинава — и, почти дружелюбно улыбаясь, спокойно плюхнулся за продажу мерча команды. Остальных на сцене тоже вмиг попустило (как в сказке про Золушку, например, только тут блэкушный хардкор, а не тыква): с невозмутимым видом парни стали раскручивать тарелки и заматывать шнуры, не обращая внимания на недоуменные взгляды. Что, мол, это только что было? Не часть ли перфоманса? Может, кого-то надо отдельно позвать — или продолжение банкета только после скупки всех маек? А потом, как бы все объясняя, зажегся свет — и, пожав плечами, осталось только дивиться загадочности датской души.

Ну и заодно перебирать в памяти яркие впечатления вечера: благо, и помимо HEXIS концертная артель «Мозговой Ражжиж» их предоставила предостаточно. Причем с самого начала, с выступления минской команды KUSTO, позиционирующей свою стилистику как «dark screamo». (И также, в силу некоего тренда, выступавшей практически в темноте.) Пост-хардкор с вкраплением панка, рвущий-мятущий эмокор, пост-метал, оплетающий паутиной мучительного отчаяния, пронзающий и парализующий, замыкающий нервы на одной зависшей пронзительной ноте…

Подчеркивая тяжесть момента, поджимающую сознание низкими нотами, под сценой упал и забился в конвульсиях одинокий парнишка, — и, очевидно, усиленно переживая, не нашел сил остановить свой спазматический танец в течение последующего сета CHALLENGER DEEP — самой, пожалуй, взрослой и музыкально состоятельной команде этого вечера. У них полно крутых песен (HEXIS, при всем уважении, берут скорее шоу-элементом; инструменталисты же KRIVULA слишком однообразны, чтобы их хотелось переслушать); есть драйв, эмоциональность, экспрессия и подача (KUSTO, при достойном материале, за сценический подход пока незачеты) — и, в общем, с годами, от выступления к выступлению, «челленджеры» становятся все монолитнее и мощнее. А еще гармоничнее: отказавшись от нарочито-истерических замашек, вокалист смотрится органической частью команды, они работают слаженно и «ражжижают» так, что хочется то ли раствориться, то ли зарыдать, то ли судорожно заколотиться под сценой, как тот самый невротический парень.

После захватывающего сета CP единственная инструментальная группа вечера, KRIVULA, заходила как-то уныло. Их затяжной блэкушно-пост-металлический шторм, то затягивающий в гипнотические водовороты, то попускающий мелодичным затишьем, оказался достаточно монотонным, так что даже при солидном исполнительском качестве (особенно, как мне неоднократно рекламировали, и, как готова сама теперь подтвердить, хорош барабанщик; также порадовала субтильная девушка с восьмиструнной гитарой) поддерживать интерес к происходящему в течение часа было проблематично. Многих клонило в сон. Кто-то просто пошел подышать майским воздухом. В общем, на третьей группе вечера зал несколько опустел — и не то чтобы она была плоха (вовсе нет), но такую музыку все же стоит дозировать.

..Но вместо этого дозировали HEXIS. Хотя, возможно, просто сказалась усталость: с двадцатых чисел апреля датчане выступают каждый день, и в таком нестерпимом ритме им еще жить до июля (вот взгляните на расписание, поймете), а ведь любой психоз имеет срок годности.

Фоторепортаж смотрим тут!