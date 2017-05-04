«Мозговой Ражжиж». Датские психи HEXIS, CHALLENGER DEEP, KRIVULA, KUSTO в Минске

Это было одно из самых стремительных хэдлайнерских шоу на моей памяти. Живодеры из Копенгагена HEXIS, привезшие в Минск новейший альбом Tando Ashanti, провернули свое черное дело буквально за 20 минут. Неспешно отстроившись и отладив звук, эти приличные с виду европейские парни (босоногость барабанщика не в счет: вероятно, так просто удобнее), дав отсчет сету, за считанные секунды, как волколаки, обезумели, ощетинились и оскалились. Гитарист выпучил глаза и выпятил челюсть, будто подстреленный Кинг-Конг; драммер ошалело застучал конечностями и покраснел от напряжения; вокалист же и вовсе решил, что сцены ему будет мало. Выстроив вокруг себя кольцо пришедших программистов и хипстеров любителей музыки с приставкой «пост», он напрягся, раздулся, бешено заорал и бесстрашно ринулся в слэм…

обзоры концертов Kusto Krivula Hexis Challenger Deep

HEXIS

Крепкий мужик с каре и невыспанностью под глазами, он ревел в лицо фанатам, пихался, прыгал, бился, бесновался и толкался, превратив полусонный «Брюгге» в подобие бойцовского клуба, в котором при свете скупых фонарей, под очумелый черненый постхардкор/краст люди получали пинки и заряд адреналина на всю последующую неделю.

Одновременно, не прекращая адово гримасничать, нарезал по сцене круги ужаленный гитарист, драммер вылазил из всех своих кож, а басист с гулькой на голове, словив энергетическую волну, извивался, как мрачный уж. Интенсивность происходящего зашкаливала. Напряжение, напор и всеохватность выступления HEXIS, бивших сразу по всем органам чувств и немного по корпусу, достигали масштабов безумия — и, вероятно, в этом раскалившемся зале в какой-то момент минута пошла за две, ибо 38-минутный альбом мужики уложили примерно в двадцатку, после чего, все также неистово подергиваясь, фронтмен порвал порочный танцполовый круг и выбежал восвояси.

Как ни странно, назад он уже не вернулся. Вылетев в коридор «Брюгге», он так же стремительно преобразился в прежнего приличного скандинава — и, почти дружелюбно улыбаясь, спокойно плюхнулся за продажу мерча команды. Остальных на сцене тоже вмиг попустило (как в сказке про Золушку, например, только тут блэкушный хардкор, а не тыква): с невозмутимым видом парни стали раскручивать тарелки и заматывать шнуры, не обращая внимания на недоуменные взгляды. Что, мол, это только что было? Не часть ли перфоманса? Может, кого-то надо отдельно позвать — или продолжение банкета только после скупки всех маек? А потом, как бы все объясняя, зажегся свет — и, пожав плечами, осталось только дивиться загадочности датской души.

обзоры концертов Kusto Krivula Hexis Challenger Deep

KUSTO

Ну и заодно перебирать в памяти яркие впечатления вечера: благо, и помимо HEXIS концертная артель «Мозговой Ражжиж» их предоставила предостаточно. Причем с самого начала, с выступления минской команды KUSTO, позиционирующей свою стилистику как «dark screamo». (И также, в силу некоего тренда, выступавшей практически в темноте.) Пост-хардкор с вкраплением панка, рвущий-мятущий эмокор, пост-метал, оплетающий паутиной мучительного отчаяния, пронзающий и парализующий, замыкающий нервы на одной зависшей пронзительной ноте…

обзоры концертов Kusto Krivula Hexis Challenger Deep

CHALLENGER DEEP

Подчеркивая тяжесть момента, поджимающую сознание низкими нотами, под сценой упал и забился в конвульсиях одинокий парнишка, — и, очевидно, усиленно переживая, не нашел сил остановить свой спазматический танец в течение последующего сета CHALLENGER DEEP — самой, пожалуй, взрослой и музыкально состоятельной команде этого вечера. У них полно крутых песен (HEXIS, при всем уважении, берут скорее шоу-элементом; инструменталисты же KRIVULA слишком однообразны, чтобы их хотелось переслушать); есть драйв, эмоциональность, экспрессия и подача (KUSTO, при достойном материале, за сценический подход пока незачеты) — и, в общем, с годами, от выступления к выступлению, «челленджеры» становятся все монолитнее и мощнее. А еще гармоничнее: отказавшись от нарочито-истерических замашек, вокалист смотрится органической частью команды, они работают слаженно и «ражжижают» так, что хочется то ли раствориться, то ли зарыдать, то ли судорожно заколотиться под сценой, как тот самый невротический парень.

обзоры концертов Kusto Krivula Hexis Challenger Deep

KRIVULA

После захватывающего сета CP единственная инструментальная группа вечера, KRIVULA, заходила как-то уныло. Их затяжной блэкушно-пост-металлический шторм, то затягивающий в гипнотические водовороты, то попускающий мелодичным затишьем, оказался достаточно монотонным, так что даже при солидном исполнительском качестве (особенно, как мне неоднократно рекламировали, и, как готова сама теперь подтвердить, хорош барабанщик; также порадовала субтильная девушка с восьмиструнной гитарой) поддерживать интерес к происходящему в течение часа было проблематично. Многих клонило в сон. Кто-то просто пошел подышать майским воздухом. В общем, на третьей группе вечера зал несколько опустел — и не то чтобы она была плоха (вовсе нет), но такую музыку все же стоит дозировать.

..Но вместо этого дозировали HEXIS. Хотя, возможно, просто сказалась усталость: с двадцатых чисел апреля датчане выступают каждый день, и в таком нестерпимом ритме им еще жить до июля (вот взгляните на расписание, поймете), а ведь любой психоз имеет срок годности.

Фоторепортаж смотрим тут!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 05.05.2017 в 12:17

    Забавно написано А вообще удивлён, что датский андеграунд у нас играет.

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  2. Sonne 05.05.2017 в 13:09

    Тчорт, работа помешала сходить

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