«Моя русская рулетка». Смотрим новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

Другой Александр:

Другой Александр:

Другой Александр:

Другой Александр:

zly написал(а):

Вот это вот спрыгивание с предложения увидеть последствия зверств в Буче говорит о том, что с пациантом всё понятно

Перечитал ещё раз тот ком…