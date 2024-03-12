«Моя русская рулетка». Смотрим новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

«Моя русская рулетка». Смотрим новое видео FLESHGOD APOCALYPSEНовинки и новости
«Иногда надо умереть, чтоб осознать, что такое жизнь», — философствует фронтмен, гитарист, единственный оставшийся участник изначального состава FLESHGOD APOCALYPSE Francesco Paoli. Летом 2021 года с ним случился несчастный случай в горах: музыкант получил серьезные травмы и переломы. На восстановление потребовались годы — в течение которых FLESHGOD APOCALYPSE по понятным причинам молчали.
А вернувшись на сцену, не могли не написать об этом песню, — сопроводив, как всегда, барочным, иносказательным, костюмированным, роскошно поставленным клипом.
Francesco: «Это первая вещь, созданная после моего танца со смертью. Очевидно, что такое событие, враз перевернувшее всю жизнь, не могло не отразиться на творчестве. Равно как и на мне. Я получил серьезный удар, психологически и физически, так что возможность отразить пережитый опыт в музыке явилась частью процесса исцеления. Представляем вам «Pendulum» — это первая часть большой истории, время рассказать которую придет чуть позже…»
«The dead» is the man who cannot give up
Haunted by the fear of dishonour
Dreams made of lead fill my barrel
Waiting to be shot straight into my brain
My Russian Roulette
Like dead meat hanging by a thread
But it’s not my fault
You get the end you deserve
Sooner or later…
Увы, музыкальный камбэк FLESHGOD APOCALYPSE несколько омрачило то, что из группы ушел басист Paolo Rossi, также отвечавший за мужской чистый вокал. В период простоя он нашел себе другую работу и решил ее не менять. Поэтому… слушаем, как Veronica справляется без дуэта. И смотрим.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 77
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Комментарии
Ad Noctum:
Ну, что же… Группа лабухов-сессионщиков будет выезжать на концертах за счёт сценической харизмы Микаэля. …
Anastasiya:
Другой Александр:
Reign in Blood — Missa Pro Defunctis
Лютое блэк рубилово с примесью трэш/дэта.
https://reigninblood.bandcamp.com/album/missa-pro-defunctis…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Когда Патриарх якобы ошибся в своей речи — Владимир Васильевич, он не ошибся, у него мозги побольше 90% многих работают Он тонко про троллил д�…
Другой Александр:
Bronco написал(а):
Все гораздо намного более сложнее и с Навальным в том числе. Почему смерть любой публичной личности, означает, что ее обязательно убили? .
Ве…
Другой Александр:
zly написал(а):
Вот это вот спрыгивание с предложения увидеть последствия зверств в Буче говорит о том, что с пациантом всё понятно
Перечитал ещё раз тот ком…
zly:
Другой Александр написал(а):
Нокт написала:
Я была в бучанском лесу. Желаю вам поскорее приобщиться к сказке лично. Заодно посмотрим, что у вас в голове
И что?…
думстер-бумстер:
putin_lichno:
Ну наконец-то много комментов под новостишкой, браво Анастасия, ещё могёте, хоть и давно уже не девочка)…
Диванный Александр:
zzz написал(а):
Диванный воен во всей красе))))
Блин, ладно, уел) Признаю)) Я всё таки инженер-конструктор в авиастроительном КБ, а не генерал-адмирал. Детально �…
zzz:
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дк написал(а):
Crow написал(а):
Европе нужно было бы перестать слать лекарства стране,которая кроме как убивать и поливать других го…
Anatol:
Другой Александр:
дк написал(а):
«что ж ты фраер сдал назад?»
а что это у нас тут за контроверсивность полезла? или может не было такого нарратива из каждого утюга за поребриком?…
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