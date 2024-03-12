Fleshgod Apocalypse
12.03.2024

«Моя русская рулетка». Смотрим новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

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«Иногда надо умереть, чтоб осознать, что такое жизнь», — философствует фронтмен, гитарист, единственный оставшийся участник изначального состава FLESHGOD APOCALYPSE Francesco Paoli. Летом 2021 года с ним случился несчастный случай в горах: музыкант получил серьезные травмы и переломы. На восстановление потребовались годы — в течение которых FLESHGOD APOCALYPSE по понятным причинам молчали.

А вернувшись на сцену, не могли не написать об этом песню, — сопроводив, как всегда, барочным, иносказательным, костюмированным, роскошно поставленным клипом.

Francesco: «Это первая вещь, созданная после моего танца со смертью. Очевидно, что такое событие, враз перевернувшее всю жизнь, не могло не отразиться на творчестве. Равно как и на мне. Я получил серьезный удар, психологически и физически, так что возможность отразить пережитый опыт в музыке явилась частью процесса исцеления. Представляем вам «Pendulum» — это первая часть большой истории, время рассказать которую придет чуть позже…»

«The dead» is the man who cannot give up
Haunted by the fear of dishonour
Dreams made of lead fill my barrel
Waiting to be shot straight into my brain
My Russian Roulette

Like dead meat hanging by a thread
But it’s not my fault
You get the end you deserve
Sooner or later…

Увы, музыкальный камбэк FLESHGOD APOCALYPSE несколько омрачило то, что из группы ушел басист Paolo Rossi, также отвечавший за мужской чистый вокал. В период простоя он нашел себе другую работу и решил ее не менять. Поэтому… слушаем, как Veronica справляется без дуэта. И смотрим.

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