motorhead bullet in your brain
04.12.2022

MOTÖRHEAD выпускают любопытное переиздание. И целых две новых песни!

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Лемми, как известно, не умер, а просто вышел нюхнуть кокса, — поэтому не нужно удивляться, что дискография MOTÖRHEAD продолжается. В конце концов, еще не все деньги заработаны на наследии. Так, в конце февраля будет выпущено двухдисковое переиздание полноформатника 2015-го Bad Magic под названием Bad Magic: Seriously Bad Magic, в состав которого, помимо песен альбома, войдут два ранее не издававшихся трека, «Bullet In Your Brain» и «Greedy Bastards» (второй, будем надеяться, не о тех, кто продолжает эксплуатировать имя MOTÖRHEAD), а также, на втором диске — лайв-запись Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!.

Bad Magic seriously Bad Magic

А вот и повод, пустив скупую слезу, махануть стопочку вискаря этими декабрьскими выходными: клип на «Bullet In Your Brain», созданный из доселе не демонстрировавшихся видеозаписей студийной работы над Bad Magic.

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