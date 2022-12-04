MOTÖRHEAD выпускают любопытное переиздание. И целых две новых песни!Новинки и новости
Лемми, как известно, не умер, а просто вышел нюхнуть кокса, — поэтому не нужно удивляться, что дискография MOTÖRHEAD продолжается. В конце концов, еще не все деньги заработаны на наследии. Так, в конце февраля будет выпущено двухдисковое переиздание полноформатника 2015-го Bad Magic под названием Bad Magic: Seriously Bad Magic, в состав которого, помимо песен альбома, войдут два ранее не издававшихся трека, «Bullet In Your Brain» и «Greedy Bastards» (второй, будем надеяться, не о тех, кто продолжает эксплуатировать имя MOTÖRHEAD), а также, на втором диске — лайв-запись Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!.
А вот и повод, пустив скупую слезу, махануть стопочку вискаря этими декабрьскими выходными: клип на «Bullet In Your Brain», созданный из доселе не демонстрировавшихся видеозаписей студийной работы над Bad Magic.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 108
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Комментарии
Дед Аким:
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Дед Аким:
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Jester:
Совсем скучно. Все правильно люди здесь выше написали. Так разыгрываются на репетициях, тупо джемуя в студии. Я уж понадеялся, после Spit Out The Bone … А нет, даже риф какой…
Green:
А у меня на 16 марта денюха ожидается))) неплохо так они разогнались и тормозить не собираются, что конечно гуд. А трек во истину хорош, под стать видео. Аминь.…
Зануда:
Olaf:
«Sainted By The Storm» напоминает Sabaton «Winged Hussars» ))…
Juris:
НеАлександр:
Merzbow написал(а):
Есть замечательный фильм 93 года. И нех что то выдумывать.
Ужасно
Плюс ещё шикарная недавняя документалка «The Allins» 2017 года…
Дед Аким:
Обе группы классные, по музыке Волки немного интереснее, но у Sabaton тоже свои фишки есть, один Томми Йоханссон чего стоит, у него свой канал на ютубе есть. И те и другие…
Merzbow:
Есть замечательный фильм 93 года. И нех что то выдумывать.
Ужасно…
Писюн с глазами:
Susel написал(а):
Фантастика происходит в комментариях. Я русский, всю жизнь по-русски говорил и жил на западной Украине. Потом РФ напала на мою страну, начала уби…
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Eugene Stilleman написал(а):
Ну вот, и эти в политику полезли. На кой, спрашивается?
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