Funeral Mist
15.12.2021

Mortuus из MARDUK выпускает новый альбом FUNERAL MIST

Блог

Mortuus, он же Arioch, он же Daniel Hans Johan Rosten буквально на этой неделе продолжит дискографию своего сольного блэк-метал проекта FUNERAL MIST: в пятницу будет издан альбом Deiform.

«Как то было и с тремя предыдущими альбомами, Deiform продемонстрирует радикально иной подход к звучанию по сравнению с предшественником. Тем не менее, от первой песни и до последней, источник многослойного творческого безумства безошибочно узнаваем и все классические характеристики FUNERAL MIST оставлены неизменными. Прибавьте к ним помпезные интерлюдии, представляющие собой полноценные композиции, а не дополнения к основным темам. Инновационное использование всевозможных сэмплов, которые, оживая, обретают в этой музыке собственное дыхание. А также безумные вокалы в исполнении фронтмена, которого многие считают лучшим, наиболее разнообразным вокалистом блэк-метала».

До сих пор Mortuus, он же Arioch, он же Daniel Hans Johan Rosten делал классные вещи — и нет повода усомниться, что Deiform достоин всяческого внимания. Пока в Сети нет ничего, кроме небольшого анонса…

Тем не менее, в преддверии релиза можно переслушать Hekatomb 2018 года.

Или не менее (а скорей, даже более) мощный, суровый и убедительный в своей неприглаженной ярости Maranatha 2009-го.

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1 comment

  • Polaris написал(а):

    С таким названием только и гастролировать по Германии, Австрии и Швейцарии.

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