Mortuus из MARDUK выпускает новый альбом FUNERAL MISTБлог
Mortuus, он же Arioch, он же Daniel Hans Johan Rosten буквально на этой неделе продолжит дискографию своего сольного блэк-метал проекта FUNERAL MIST: в пятницу будет издан альбом Deiform.
«Как то было и с тремя предыдущими альбомами, Deiform продемонстрирует радикально иной подход к звучанию по сравнению с предшественником. Тем не менее, от первой песни и до последней, источник многослойного творческого безумства безошибочно узнаваем и все классические характеристики FUNERAL MIST оставлены неизменными. Прибавьте к ним помпезные интерлюдии, представляющие собой полноценные композиции, а не дополнения к основным темам. Инновационное использование всевозможных сэмплов, которые, оживая, обретают в этой музыке собственное дыхание. А также безумные вокалы в исполнении фронтмена, которого многие считают лучшим, наиболее разнообразным вокалистом блэк-метала».
До сих пор Mortuus, он же Arioch, он же Daniel Hans Johan Rosten делал классные вещи — и нет повода усомниться, что Deiform достоин всяческого внимания. Пока в Сети нет ничего, кроме небольшого анонса…
Тем не менее, в преддверии релиза можно переслушать Hekatomb 2018 года.
Или не менее (а скорей, даже более) мощный, суровый и убедительный в своей неприглаженной ярости Maranatha 2009-го.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 94
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Mortuus из MARDUK выпускает новый альбом FUNERAL MIST
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