Mortiis и «Spirit Of Rebellion». «Я ходил полуобнаженным с замерзшей задницей и старался не умереть»

«Mortiis вернулся! Mortiis вернулся!» Фанаты dungeon synth и «первой эры» творчества норвежского тролля, услышав новое творение Spirit Of Rebellion, третий день жгут фейерверки и водят хороводы у елки, среди мертвых иголок и шариков. Обратившись к прошлому, Mortiis на какое-то время перестал играть в рок и индастриел — и перезаписал, перемикшировал, переобдумал, переделал, но все-таки оставил дух и настрой классического релиза 1994 года Ånden Som Gjorde Opprør.

Если вам нравится dungeon synth и все-все-все, альбом наверняка порадует и зацепит. Для вдохновения же можно начать с видеоклипа «A Dark Horizon» (брутальный «Visions Of An Ancient Future» я уже выкладывала ранее).

«Съемки были напряженными, условия жесткими: я отыграл пару концертов в Польше и прибыл на площадку буквально из аэропорта. В Финляндии на этот момент уже ощущалась зима.

Мы работали на территории старой заброшенной фабрики. Мой новый наряд состоит, по сути, из кусочков латекса на верхней части туловища, так что в холодном фабричном помещении я проводил часы, рассекая полуобнаженным с замерзшей задницей и стараясь не умереть. Чего не сделаешь ради искусства…»