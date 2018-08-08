Мнение. Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach: «Я считаю, большинство наркотиков несут человечеству благо»

В мире, где за подписку на БЕЛТА грамм марихуаны можно ненавязчиво получить лет этак шесть, любопытно наблюдать подобные мнения. Не пропаганды — естественно! — ради, а размышления для. В общем, Jesse Leach из KILLSWITCH ENGAGE поделился давеча своим видением пользы наркотических опытов.

«Я считаю, психоделики важны в лечении людей, страдающих от депрессии, беспокойства, деменции. Не так давно ученые установили (и я могу это подтвердить по своему опыту), что микродозы психоделических наркотиков помогают пациентам с психическими нарушениями. Так, грибы и ЛСД успокаивают страдающих тревожными и депрессивными расстройствами (это научно доказано): они изменяют состояние мозга, создавая другой вид сознания. Причем естественные сайд-эффекты от этих препаратов, принимаемых в малых дозах, куда менее разрушительны для организма, чем лекарственные наркотические и психотропные средства рецептурного отпуска, на которых большие фармацевтические компании зарабатывают миллионы долларов, отравляя наши мозги и печенку.

Я вообще считаю, что большинство наркотиков несут человечеству благо. Та же марихуана облегчает людям муки во время периода химиотерапии. Хотя, конечно, если чрезмерно увлекаться, наркотики нанесут ущерб и психике, и физическому здоровью. Как и все, чем люди увлекаются чрезмерно.

А еще я терпеть не могу кокаин. Отвратительный наркотик во всем — начиная с процесса его приготовления; людей, которые его производят; способов, которыми его транспортируют, и заканчивая всем, что стоит за этими схемами. Ненавижу кокаин.

В молодости я баловался героином. Ну да, он тоже ужасный. Этот наркотик буквально высасывает жизнь — хотя я и не считаю, что людей, пристрастившихся к этому зелью, стоит считать преступниками. Как бы странно сие ни звучало, по-моему, легализовать можно все — и лечить зависимых как обычных психбольных, не криминализируя их».

Ваше отношение к наркотикам Строго негативное. Запретить, казнить!

Считаю, что натуральные можно легализовать

Считаю, что можно любые, если осторожно

В этой жизни нужно попробовать все результаты