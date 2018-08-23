Мнение. Вокалист EUROPE Joey Tempest: «Этот альбом в известной мере спас рок-музыку в новом миллениуме»

Как бы кто ни говорил, мол, настоящий рок умер и настоящие звезды остались в прошлом или вымирают, разлагаясь на сцене, имеющий уши да услышит. И найдет свою прелесть. Например, давеча вокалист EUROPE Joey Tempest рассказал, какой из альбомов нулевых он готов переслушивать вечно.

рок цитаты Europe Audioslave «Всякий раз, когда мы идем на студию с новым продюсером, кто бы это ни был: Kevin Shirley, Dave Cobb или даже Kevin Elson, — поделился музыкант, — мы всегда ставим им дебютный альбом AUDIOSLAVE, поясняя, что именно это для нас перфектно, идеально звучащий рок-релиз.

Мы уверены, что он по-прежнему остается мерилом, планкой, которую нужно достичь, записывая рок-музыку. Для меня он в известной мере спас рок в новом миллениуме. Восстановил в него веру. Звучание, микширование, мастеринг, а также выдающиеся работы музыкантов делают этот релиз одним из наилучших в наступившем тысячелетии. И в моем мире — после великого Тони Айомми — Том Морелло занимает трон принца гитарных риффов и стилевых инноваций. Ну и, конечно, невероятная вокальная работа Криса Корнелла, проделанная на истинно запредельном уровне. Он здесь парит выше всех нас, вместе взятых».

Жаль только, после этого альбома, Audioslave 2002 года, супергруппа так и не смогла повторить его успех, выпустив два сильных, но, в общем, уже не настолько впечатляющих диска. Ну и ни одной песни, которая бы повторила восхитительную емкость и лаконичный драматизм «Like A Stone». Имхо.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 24.08.2018 в 10:52

    Сижу и мучительно пытаюсь придумать альбом нулевых, который можно переслушивать вечно (

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  2. Dr. Chaos 24.08.2018 в 13:53

    Зеля написал(а):
    Сижу и мучительно пытаюсь придумать альбом нулевых, который можно переслушивать вечно (


    Finntroll — Jaktens Tid
    Therion — Secret Of The Runs
    Dimmu Borgir ‎– Death Cult Armageddon
    Gama Bomb — Survival Of The Fastest
    Mindly Rotten — Theater Of Torture And Agony

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  3. Ветошь 24.08.2018 в 15:19

    Dr. Chaos написал(а):
    Dimmu Borgir ‎– Death Cult Armageddon

    Ну такое.

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  4. Loretta 24.08.2018 в 16:34

    А по-моему, их очень много
    Clann Zu — Rua
    Mar de Grises — Tatterdemalion Express
    Madder Mortem — Deadlands
    Katatonia — The great cold distance
    The Foreshadowing — Days of nothing
    Mourning Beloveth — Dust
    A Forest of Stars — The corpse of rebirth
    The Ocean — Heliocentric
    A Cold Dead Body — Harvest years
    Blind Guardian — A night at the opera
    Skepticism — Alloy
    Serj Tankian — Elect the dead
    Nebelhexe — Laguz

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  5. Anastasiya 24.08.2018 в 16:47

    Если говорить о звездах мирового масштаба, то в нулевых были, как минимум, «Mutter» RAMMSTEIN, «Origin Of Symmetry» MUSE и «Toxicity» SOD, чтобы не перестать верить в рок )))

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  6. Crow 24.08.2018 в 17:57

    Agalloch:

    2002: The Mantle
    2006: Ashes Against the Grain
    2010: Marrow of the Spirit
    2014: The Serpent & The Sphere

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  7. alwares 24.08.2018 в 18:12

    Anastasiya написал(а):
    Mutter» RAMMSTEIN, «Origin Of Symmetry» MUSE и «Toxicity» SOD

    солидарен

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