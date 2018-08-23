Мнение. Вокалист EUROPE Joey Tempest: «Этот альбом в известной мере спас рок-музыку в новом миллениуме»

Как бы кто ни говорил, мол, настоящий рок умер и настоящие звезды остались в прошлом или вымирают, разлагаясь на сцене, имеющий уши да услышит. И найдет свою прелесть. Например, давеча вокалист EUROPE Joey Tempest рассказал, какой из альбомов нулевых он готов переслушивать вечно.

«Всякий раз, когда мы идем на студию с новым продюсером, кто бы это ни был: Kevin Shirley, Dave Cobb или даже Kevin Elson, — поделился музыкант, — мы всегда ставим им дебютный альбом AUDIOSLAVE, поясняя, что именно это для нас перфектно, идеально звучащий рок-релиз.

Мы уверены, что он по-прежнему остается мерилом, планкой, которую нужно достичь, записывая рок-музыку. Для меня он в известной мере спас рок в новом миллениуме. Восстановил в него веру. Звучание, микширование, мастеринг, а также выдающиеся работы музыкантов делают этот релиз одним из наилучших в наступившем тысячелетии. И в моем мире — после великого Тони Айомми — Том Морелло занимает трон принца гитарных риффов и стилевых инноваций. Ну и, конечно, невероятная вокальная работа Криса Корнелла, проделанная на истинно запредельном уровне. Он здесь парит выше всех нас, вместе взятых».

Жаль только, после этого альбома, Audioslave 2002 года, супергруппа так и не смогла повторить его успех, выпустив два сильных, но, в общем, уже не настолько впечатляющих диска. Ну и ни одной песни, которая бы повторила восхитительную емкость и лаконичный драматизм «Like A Stone». Имхо.