Мнение. Гитарист THE HAUNTED и ютубер Ola Englund: «Никому нет дела до ваших альбомов. Этот формат мертв»

Ola Englund, играющий на гитаре в FEARED и THE HAUNTED, звукорежиссер, а также автор youtube-канала с почти 250 тысячами подписчиков, поделился видением, как надо строить музыкальный бизнес. Если вы группа. Если чего-то хотите. В таком случае, по мнению, музыканта, для начала следует перестать мыслить штампами и альбомами. Ибо этот формат издох.

«В течение 2012 года меня звали играть в две более-менее известные метал-команды. Я же продолжен снимать свои видео для ютуба. И спустя некоторое время поступили предложения от трех или четырех известных метал-команд. Все благодаря моему каналу. Меня заметили по простой причине: я тут все время, все сраное время. Загружаю видео три или четыре раза в неделю. Словно долбаный вирус. Смотрю на тебя с монитора. И ты не свалишь спать вечером, не увидев в очередной раз мое сраное лицо.

Именно так работает сегодня музыкальная индустрия. Никому уже не нужны контракты с лейблами. Ну, допустим, вы его подписываете. И что? Что это сейчас, на хер, дает?..

То есть я хочу сказать… понятно, что у той же группы THE HAUNTED имеется контракт, и он работает. Но работает лишь потому, что у этой группы есть кое-какой уже статус. Если брать группы ниже рангом, все эти сделки — туфта.

В наши дни вам как группе надо быть все время в эфире. Везде. Не то чтобы, конечно, спамить, тыкая всем подряд в лицо свой CD-юк. Надо продвигать себя настойчиво, но умно, — ибо именно от стратегии зависит, будут ли вас слушать в итоге.

Помните: никому нет дела до ваших альбомов. Это звучит жестоко, но это правда. Этот формат мертв. Причем умер он уже довольно давно.

Откройте какой-нибудь MetalSucks или другой новостной сайт. Каждую неделю выходит порядка 30 полноформатников. Просто дикое количество музыки и банд, которые сражаются за место под солнцем. За внимание, которого добиться сейчас почти невозможно. Выпуская альбом, смиритесь с тем, что через две недели это уже мертвый груз. Потому что с тех пор вышло 60 релизов, которые чем-то лучше, ну или не знаю… которые чем-то заслужили внимание каких-нибудь говноедов.

Меня постоянно спрашивают: «Я вот записал альбом, как его выпустить?» А я всегда отвечаю: «Да забей на это вообще». Не имея маркетингового плана, стратегии продвижения, ты просто потратишь целый альбом музыки ни на что. Маркетинг — вот самое важное на сегодняшний день. Я работаю в этой сфере довольно давно — и путем проб и ошибок понял, что именно может работать.

Для начала, нужно изменить подход и мышление. Затем — идти на YouTube. Любыми способами там закрепиться. Потому что люди скорей посмотрят видео, чем начнут кликать по стриминговым линкам и искать по ним тебя. Звучит, конечно, грубовато, но, условно говоря, лучше потанцевать в наши дни на ютубе, размахивая писюнами, — так, по крайней мере, появится вероятность обратить на себя внимание многих людей. Да, понимаю, грустно, что к этому все сегодня пришло, но так мы боремся за известность. Говно ситуация, да. Если честно, то, конечно, говно.

Даже сейчас, когда мой канал набирает приличное количество просмотров, рядом есть есть еще 50 аналогичных каналов. Так что тут тоже непросто. Даже для крутых команд ситуация становится труднее, труднее и труднее. Понятно, что все это звучит депрессивно и тоскливо, но давайте уже примем правду. Я пытаюсь донести ее, чтобы вы не тратили уйму времени на вещи, которые не работают. Поменяйте приоритеты, подумайте, чем вы действительно можете выделиться. Выходите за рамки.

Ну и основная суть моего совета такая: забудьте об альбомах. Лучше ежемесячно выпускайте синглы. Генерируйте новости о себе постоянно. Именно так я и делаю: поставляю новости. Выкладываю видео 3-4 раза на неделе. Это своего рода вирус. Это маркетинг».