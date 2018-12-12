Мнение. Гитарист RAMMSTEIN Richard Kruspe: «Рок-музыка действительно умерла. Сегодня бунтарство — это хип-хоп»

Некоторое время назад старая добрая тема, умер ли рок или пошел покурить, всколыхнулась с новой силой, когда вокалист MAROON 5 Adam Levine пришел в модный журнал и сказал: «Рок-музыка сейчас в вакууме. Нигде. Или я не знаю, где именно. — то есть вечеринка где-то идет, но меня на нее не позвали. Вся новизна, невероятные вещи происходят в хип-хопе, и он лучше, чем что-либо еще. Хип-хоп странен, авангарден, искренен и не лишен изъянов, за что люди его и любят. Там все по-настоящему».
Напомню, похожее мнение высказывал недавно также Ihsahn, а Greg Puciato топил за электронную музыку как более прогрессивную и податливую смелым экспериментам. На днях же своими размышлениями поделился гитарист RAMMSTEIN Richard Z. Kruspe, свежепредставивший новый альбом проекта EMIGRATE.
«В RAMMSTEIN мы делаем что хотим. Несмотря на то, что говорить уже, по сути, не о чем. Рок действительно мертв. Как бы то ни было грустно. Тем не менее, нужно уметь примириться с реальностью. А реальность такова: всякий раз, когда я слушаю что-то новое, это не рок.
На рок-сцене по-прежнему рулят динозавры, с выработанной манерой исполнения, прошедшей испытания временем, и они выживут. Однако возьмите рок-музыку нового поколения. И увидите: ребятишки, которые пришли на сцену, уже не делают это с чувством, мол, мы взяли гитары, валим свои любимые треки и раздражаем родителей. Гитары давно никого не раздражают.
Поэтому артисты, которые хотят бунтовать, используют другие средства: свой голос, тексты — и это выливается в хип-хоп. Они начинают протестовать против всего на свете, а хип-хоп — это их саундтрек. Все сейчас крутится вокруг этой стилистики, что лично мне принять сложно, потому как хип-хоп — определенно не моя музыка. Мне дико скучно слушать такие команды на фестивалях.
Ну и… у рок-музыки все-таки по-прежнему есть одно преимущество. Это визуальная и музыкальная связь между группой и ее аудиторией».
Канье уэст, Эминем и Ники Минаж это самый натуральный поп-кошмар. И я не могу дождаться когда же он закончится… вместе с группой рамштайн.
DimaCar написал(а):
Канье уэст, Эминем и Ники Минаж это самый натуральный поп-кошмар. И я не могу дождаться когда же он закончится… вместе с группой рамштайн.
Ты, видимо, просто не слышал русский рэп
Ну, если это Clawfinger или Body Count, то такой рэп любо-дорого послушать
А по поводу разборчивости в сортах: не далее как сегодня ознакомился с этим альбомчиком https://rateyourmusic.com/release/album/anguish/anguish/ Результат неутешительный (для рэпа). Джазовая и нойзовая составляющие — вышак, а вот читку убрал бы на фиг.
Все эти абстрактные жанры — слова, за которыми ничего нет.
— Что слушаешь?
— Рок.
И ты думаешь, интересно, ‘рок’ — это Звери, Ганз-н-Роузес или Инквизишн? А на самом деле, он слушает радио. Он так дал понять, что не слушает ничего. Подозреваю, с хип-хопом та же фигня.