Мнение. Гитарист RAMMSTEIN Richard Kruspe: «Рок-музыка действительно умерла. Сегодня бунтарство — это хип-хоп»

Некоторое время назад старая добрая тема, умер ли рок или пошел покурить, всколыхнулась с новой силой, когда вокалист MAROON 5 Adam Levine пришел в модный журнал и сказал: «Рок-музыка сейчас в вакууме. Нигде. Или я не знаю, где именно. — то есть вечеринка где-то идет, но меня на нее не позвали. Вся новизна, невероятные вещи происходят в хип-хопе, и он лучше, чем что-либо еще. Хип-хоп странен, авангарден, искренен и не лишен изъянов, за что люди его и любят. Там все по-настоящему».

Напомню, похожее мнение высказывал недавно также Ihsahn, а Greg Puciato топил за электронную музыку как более прогрессивную и податливую смелым экспериментам. На днях же своими размышлениями поделился гитарист RAMMSTEIN Richard Z. Kruspe, свежепредставивший новый альбом проекта EMIGRATE.

«В RAMMSTEIN мы делаем что хотим. Несмотря на то, что говорить уже, по сути, не о чем. Рок действительно мертв. Как бы то ни было грустно. Тем не менее, нужно уметь примириться с реальностью. А реальность такова: всякий раз, когда я слушаю что-то новое, это не рок.

На рок-сцене по-прежнему рулят динозавры, с выработанной манерой исполнения, прошедшей испытания временем, и они выживут. Однако возьмите рок-музыку нового поколения. И увидите: ребятишки, которые пришли на сцену, уже не делают это с чувством, мол, мы взяли гитары, валим свои любимые треки и раздражаем родителей. Гитары давно никого не раздражают.

Поэтому артисты, которые хотят бунтовать, используют другие средства: свой голос, тексты — и это выливается в хип-хоп. Они начинают протестовать против всего на свете, а хип-хоп — это их саундтрек. Все сейчас крутится вокруг этой стилистики, что лично мне принять сложно, потому как хип-хоп — определенно не моя музыка. Мне дико скучно слушать такие команды на фестивалях.

Ну и… у рок-музыки все-таки по-прежнему есть одно преимущество. Это визуальная и музыкальная связь между группой и ее аудиторией».

Разбираетесь ли вы в сортах хип-хопа? Нет и принципиально не буду. "Рэп - это кал" (с)

Я слишком стар для этого дерьма

Бывают интересные вещи, для разнообразия можно

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