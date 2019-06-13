Мнение. Фронтмен PRIMAL SCREAM: «Белая музыка чертовски отстала от времени»

Bobby Gillespie, 56-летний фронтмен шотландской рок-группы PRIMAL SCREAM, внес свою лепту в давние дебаты по поводу, умер ли рок. «Молодое поколение, мои дети предпочитают drill, grime, rap. Там есть история, коммуникация. Причем коммуникация умная. Я хочу сказать, старая традиция повествования оборачивается в модную, современную оболочку. Рок-музыка же будто застыла в прошлом».

«Большая часть того, что выдает рок-сцена, могло быть запросто записано в начале 70-х. Сдвига не произошло. Такое ощущение, что разговор идет на мертвом языке, и то, о чем нам рассказывают, не имеет отношения к состоянию культуры на текущий момент, не затрагивает актуальные события внешнего мира. Может быть, по той причине, что рок исходит от среднего класса.

Такие стили как drill, grime, rap принадлежат черному рабочему классу; в них есть ощущение борьбы, ярости, злости — классовая принадлежность решает многое.

Мне кажется, единственный способ, благодаря которому рок может двигаться вперед, вписаться в 21 век, — это женщины в музыке. Возможно, мы услышим женскую историю в том ключе, какого не было прежде. Потому как мы давно слушаем белых мужчин, это доминирующая культура, и эта история нам известна. Она уже просто скучна.

Язык рока все еще жизнеспособен — я сам говорю на нем, мой коллектив пользуется им — но это музыка 20 века. Может ли она быть адекватна реальности? Она совершенно не адекватна. Я правда считаю, что белая музыка чертовски отстала от времени. Она слишком уютна, комфортна. Не думаю, что это интересно. Причем уже довольно давно. Молодые белые ребята из рабочего класса, которые хотят создать свою версию рэп-диалога, не станут собирать чертовы рок-коллективы. Это просто устаревшая тема, разве не так?»