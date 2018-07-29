Мировой рекорд: австралийский гитарист играл 125 часов подряд

Не только минчане ставят рекорды в этом сезоне. 49-летний австралиец по имени Scott Burford решил побить мировой рекорд (114 часов, 6 минут; поставлен в 2011 году) по продолжительности гитарной игры: он начал играть 15 июля и закончил 20-го. Марафон длился 125 часов, репертуар составили более 500 песен.

Повторять темы можно было каждые четыре часа. Каждый час музыкант получал по 5 минут отдыха. Также между песнями разрешались перерывы в 30 секунд, чтобы Скотт успевал что-то скушать. А на пальцы, чтобы не стереть кожу, он нанес суперклей.