Brujeria
18.09.2023

«Мир картелей и ритуальных убийств»: BRUJERIA выпустили пятый лонгплей

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Никогда не была фанаткой музыки BRUJERIA, но ядреный мексиканский (окей, условно мексиканский: половина группы живет в США, а Shane Embury, понятно, в Британии) дэз-грайнд, пропахший потными анусами беглых «мулов», перестрелками, кокаином в пакете с политагитками, кактусами, кровавыми мачете, разлагающимися трупами Санта Муэрте — всем, что культивирует и с 1989 года продвигает коллектив «наркобаронов», имиджево и идейно достаточно целен, в меру остр и самобытен, так что игнорировать нечастые его релизы не стоит.

15 сентября группа выпустила пятый полноформатник Esto Es Brujeria — и нам обещают «музей мира картелей и ритуальных убийств». А заодно — песню про ковид («COVID-666»), русского наци-барона («Lord Nazi Ruso» — по тексту он обижал мексиканцев, за что должен быть непременно изнасилован и изуродован палками), колдовство, политкорректность с навязчивым стремлением обижаться на все на свете («Políticamente correctos») и пр.

Альбом уже есть в полном доступе — смотрим пару клипов и, кому интересно, слушаем целиком.

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