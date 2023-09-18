«Мир картелей и ритуальных убийств»: BRUJERIA выпустили пятый лонгплей

«Мир картелей и ритуальных убийств»: BRUJERIA выпустили пятый лонгплейНовинки и новости
Никогда не была фанаткой музыки BRUJERIA, но ядреный мексиканский (окей, условно мексиканский: половина группы живет в США, а Shane Embury, понятно, в Британии) дэз-грайнд, пропахший потными анусами беглых «мулов», перестрелками, кокаином в пакете с политагитками, кактусами, кровавыми мачете, разлагающимися трупами Санта Муэрте — всем, что культивирует и с 1989 года продвигает коллектив «наркобаронов», имиджево и идейно достаточно целен, в меру остр и самобытен, так что игнорировать нечастые его релизы не стоит.
15 сентября группа выпустила пятый полноформатник Esto Es Brujeria — и нам обещают «музей мира картелей и ритуальных убийств». А заодно — песню про ковид («COVID-666»), русского наци-барона («Lord Nazi Ruso» — по тексту он обижал мексиканцев, за что должен быть непременно изнасилован и изуродован палками), колдовство, политкорректность с навязчивым стремлением обижаться на все на свете («Políticamente correctos») и пр.
Альбом уже есть в полном доступе — смотрим пару клипов и, кому интересно, слушаем целиком.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 38
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Комментарии
Дед Аким:
Наталья великолепна, но есть одна проблема, девчонки не молодеют, так же как Шарон Ден Адель, Доро Пеш, Тарья Турунен, это высшие девчонки (элита) рока.
. И они своё ме�…
Дед Аким:
Талантливый мужик, две совершенно разные и качественные группы ведёт, превосходно…
Gleb:
За knocked loose, качественный тяж и вокал- истерика. То что надо! Но ни как собачий вальс, прошу своё мнение оставлять при себе, даже если это Ваша площадка. Сорри…
Писюн c глазами:
Спадар Антось:
Ad Noctum написал(а):
Йеспер Стрёмблад. «Гётеборг — Петушки». Поэма. Глава «Малмё — Копенгаген». И немедленно выпил.
Ох — і сьмех, і грэх……
Дед Аким:
Не хочется заканчивать концерты с Натальей (Наташа великолепна и потенциал огромный) но к сожалению, её лапочку во всем мире не много металхэдов знают, вот такое за�…
Юриц:
Deuce:
Пример того, как статейка с левого ресурса определяет мнение о.
Аора можно хейтить как угодно, но чего у него не занимать — это упорства. Редкостное качество.…
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zzz написал(а):
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Verex69:
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Еремей:
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