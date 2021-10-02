ministry moral hygiene
02.10.2021

MINISTRY с «Моральной гигиеной». «Этот альбом в том числе о растущих фашистских тенденциях в мире»

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В первый день октября MINISTRY выпустили пятнадцатый полноформатный альбом Moral Hygiene, и, как утверждает Al Jourgensen, тематически релиз отражает особенности текущей эпохи. «Мы поем обо всем, начиная от пандемии до климатических изменений, а также о климате политическом. Причем не столько о политиках как таковых, а например, о растущих фашистских тенденциях в отдельных странах и в мире в целом.

Музыкально же, по сути, все то же самое. Просто очередное движение MINISTRY по пути, который мы прокладываем уже 30 или 40 лет. Мне кажется, в этот раз мы преуспели. В дискографии группы есть альбомы, которые бы мне хотелось «откатить», но от некоторых до сих пор в восторге. Так вот, новый попадает во вторую категорию. Потому что он актуален для времен, в которые мы нынче живем».

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