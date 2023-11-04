MINISTRY продолжают нагнетать. «Остановите нефть!»Новинки и новости
Al Jourgensen (в прошлом месяце старина отметил 65-летний юбилей, поздравления!) не сдается и на 42-году активности своего Министерства продолжает — в свободное от злоупотреблений время — яростно продвигать яростную
левацкую повестку. 1 марта выходит новый альбом группы HOPIUMFORTHEMASSES. Чтобы сразу обозначить приоритеты, первым синглом дед накричал, что пора остановить нефтяные потоки. «Just Stop Oil»! (И сразу решатся все проблемы, да.)
«Дегуманизация на клеточном уровне
Политика, которую определяют корпоративные дьяволы
Должно быть противодействие, нам нельзя закрывать рты
Потому как возможен всплеск насилия
Нам нужно кое-что сказать, нет времени ждать
Мы дорого платим за каждый день
И уже сидим на задворках самой большой катастрофы в истории
Правительство же бездействует
Нужны какие-то решения
Я борюсь за собственное будущее
Ледники продолжают таять, леса горят
В океанах кислота, в воздухе гарь
Варианты возмездия очень пугают
Гражданская агрессия будет расплатой за подавление
Что мы хотим? Они хотят действия, действия
Чего мы хотим?
Просто остановите нефть!!!»
Хотя, возможно, лучше было б уже остановить Землю и всем с нее сойти, например.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 168
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2 комментария
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Комментарии
Тварь:
Le$ov1k написал(а):
Было бы неплохо послушать, чего он там насочинял.
Будет ржака, если однажды и Ildjarn оживится.
и запишет еще один тру бдэк-метал гимн «Дом в лесу…
Тварь:
Алексей:
В детстве арт Butchered… с младенцами срисовывал, очень медленно и почти идентично))) Немного недоделал, перегорел Канибалами, но рисунок остался)…
Другой Александр:
…первым синглом дед накричал, что пора остановить нефтяные потоки. «Just Stop Oil»! (И сразу решатся все проблемы, да.)
И Ministry будут как бременские музыканты на повоз…
Другой Александр:
Eternal Majesty — Wounds of Hatred And Slavery
Ударник и басист из Antaeus
https://candlelightrecordsuk.bandcamp.com/album/wounds-of-hatred-and-slavery…
Лука:
думстер-бумстер написал(а):
думстер-бумстер написал(а):
Какая же тварь этот лука.
Какая же тварь этот думстер-бумстер.…
думстер-бумстер:
Алексей:
Полностью согласен с Юричем насчёт lake of tears. А вот это ,ну разве что для патологических мясников,но музло в отличие от картинок вполне по кайфу….…
juris:
эхх… запоздалый маркетинг. нам бы в школьные годы такие раскраски…
Кирилл Юрич:
Я бы раскраску по рисункам Кристиана Валина с удовольствием раскрашивал бы. Обложки к «Crimson Cosmos» и «Neonai» — это же просто кайф!:)…
Deuce:
Сегодня видел, как палестинские дети играли в свежевырытой братской могиле и кричали с удовольствием что-то типа «Здесь нас и похоронят!»
Интересно, что бы сказал Ф�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Билл Стир прав. Пускай эти слипкноты и линкины парки послушают CARCASS и умоются на века. Вот кто не ленится так это Джефф и команда. Я поклонник CARCASS с первой половины 90-…
Дед Аким:
Сложно всё в мире грешном. Мышление блэк — сатаниста кардинально отличается от обычного, это понятно, вот с точки зрения общепринятой морали: есть добро, зло, правые …
…первым синглом дед накричал, что пора остановить нефтяные потоки. «Just Stop Oil»! (И сразу решатся все проблемы, да.)
И Ministry будут как бременские музыканты на повозке с конной тягой в туры ездить
его грета тунберг покусала что ли?