ministry
04.11.2023

MINISTRY продолжают нагнетать. «Остановите нефть!»

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Al Jourgensen (в прошлом месяце старина отметил 65-летний юбилей, поздравления!) не сдается и на 42-году активности своего Министерства продолжает — в свободное от злоупотреблений время — яростно продвигать яростную левацкую повестку. 1 марта выходит новый альбом группы HOPIUMFORTHEMASSES. Чтобы сразу обозначить приоритеты, первым синглом дед накричал, что пора остановить нефтяные потоки. «Just Stop Oil»! (И сразу решатся все проблемы, да.)

«Дегуманизация на клеточном уровне
Политика, которую определяют корпоративные дьяволы
Должно быть противодействие, нам нельзя закрывать рты
Потому как возможен всплеск насилия

Нам нужно кое-что сказать, нет времени ждать
Мы дорого платим за каждый день
И уже сидим на задворках самой большой катастрофы в истории
Правительство же бездействует
Нужны какие-то решения
Я борюсь за собственное будущее

Ледники продолжают таять, леса горят
В океанах кислота, в воздухе гарь
Варианты возмездия очень пугают
Гражданская агрессия будет расплатой за подавление

Что мы хотим? Они хотят действия, действия
Чего мы хотим?
Просто остановите нефть!!!»

Хотя, возможно, лучше было б уже остановить Землю и всем с нее сойти, например.

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2 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    …первым синглом дед накричал, что пора остановить нефтяные потоки. «Just Stop Oil»! (И сразу решатся все проблемы, да.)

    И Ministry будут как бременские музыканты на повозке с конной тягой в туры ездитьhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Тварь написал(а):

    его грета тунберг покусала что ли?

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