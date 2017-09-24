Мини-апокалипсис в «Брюгге», или «В жопу коммерцию»!

«Нам недавно написали письмо с предложением выступить на разогреве у STONE SOUR за 2000 евро, — рассказала в перерыве между песнями Настя Паламар, вокалистка EXIST M, — мы еще отшутились, что меньше 2500 не берем. Но, конечно, они хотели, чтобы это мы заплатили. И знаете что… в жопу коммерцию!» После чего EXIST M, вернувшиеся на сцену после большого перерыва, продолжили отрываться, жечь и шлифовать стены «Брюгге» своим качовым, сочным, драйвовым и массивным мелодик-металом с такой энергией и самоотдачей, словно это не то что даже STONE SOUR, а SLIPKNOT играли у них на суппорте, поэтому теперь нужно было выложиться в полную мощь, показать, что и белорусы кое-чего смыслят в современном метале.

Песни они играли давно известные (плюс одну новую), снова вдыхая в них живой жар, внушая трепет темпераментной харизмой стройной вокалистки с разноцветными волосами, размашисто размахивая хайерами — и, чувствуется, снова с удовольствием возвращаясь в концертный строй. Ну подумаешь, в зале 20 человек. Зато они не напились, дожили. И их, видно, также искренне плющит и в кайф.

Но впрочем, ладно. Врать не будем. Коммерция некоммерцией, но полупустой «Apocalypse in Brugge» в субботу — это все же обидно, при цене на билет в 10 рублей и более чем приличном составе из пяти коллективов (три из которых были взаправду круты). По сути, максимум для сборных концертов белорусских метал-команд — это размеры и уровень «ili» и «Doodah King». Тесная тусовочка для своих, по итогам которой задаешься старым добрым вопросом: а кому, собственно, все это надо? Организаторам? Ну так. Из соображений разве что филантропически-мазохистских. Привычной кадке фотографов-авторов онлайн-ресурсов? Наверное. Небольшой, но упрямой десятке постоянных посетителей? Очевидно. Музыкантам? Вроде бы да. Но не без вопросов к публике и к самим себе между делом.

EXEGUTOR вопрошают уже даже в анонсах концертов: играть ли нам, мол, или всем уже надоело? Потому как при всем энтузиазме, страсти к грайнду и нестандартным решениям (например, отлабать на летнем корпоративе «Епама» в ботаническом саду — done!); стремлению разнообразить сеты забавными панкушными приколами (фаршик из мясорубки и другие симпатичные штуки на фоновом видео; гостевые вокалисты и балаган с бабами на сцене; выход Бармалея во фронтмены — в шляпе, с усиками в стиле кота Базилио, диких каких-то халатах: ох, очевидно, засиделся Дима за барабанами, ищет пристального внимания!); при всей своей неугасимой угарности и приобретенным уже клеймом моднейшей и веселейшей банды на дэзграйндовом минском горизонте, парни, будучи тонкими творческими натурами, не перестают рефлексировать. Мол, все ли они делают так? И если да, то где, господа хорошие, выхлоп? В приватных беседах EXEGUTOR грустят. Но на сцене, конечно, веселят и душегубствуют от души. Пока подобное желание еще не пропало.

..Нет, ну, не подумайте, конечно, — субботним вечером дело не было «апокалипсически» плохо. Напротив. Жирный звук. Задорное настроение публики, (слишком) немногочисленной, но изрядно подогретой спиртным и каленым дэз-металом; были слэм, толкотня, одержимый парень, которого заклинило на теме сэлфи, гигантский Герасим, привычно разбрасывающий вокруг себя субтильную молодежь, а также те, кто упрямо дожидался пятой группы ивента, EXIST M, чтобы еще разок как следует взгреть свои кости. Ну и, главное, изобилие жизнеутверждающей музыки.

Открывали сейшн APOLOGETH, выпустившие в этом году альбом type: HUMAN — status: INCOMPATIBLE. Упругий дэз-метал, подавался вживую с грувом и чувством. Однако… Как по мне, то их дебютник, пожалуй, лишь заявка на будущее. Есть у музыкантов способности, есть хорошие ходы, хорошие песни («Black Depth Domain», «Falsygen Mask» — из фаворитов), но в процессе хочется что-то еще допилить, дополировать дополнительно, чтобы стало Совсем Хорошо.

ЦИНК — в меру заводной, прямолинейный, бесхитростный дэз с непритязательным олдскульно-грайндовым налетом, родом словно бы из 90-х. Насколько однообразный и незапоминающийся, настолько же и качевый вживую: под этих минских ребят танцпол гудел, кишел и отплясывал — тем самым морально готовясь к сету EXEGUTOR, под которых накал страстей вечера, пожалуй, достиг своих пиковых значений.

Далее же народ как отрезало. Клуб опустел. И вопрос «почему» возник уже у коллектива NIHILIST — слишком, должно быть, неформатного для бездумных угаров, особенного — и, к сожалению, пока еще сильно недооцененного. Это музыка, которую надо слушать. Внимать. Удивляться. NIHILIST прогрессивны в полном понимании этого слова: они решительно не заморачиваются вопросами жанров, лихо и умело замешивая в свой материал все, что попало под руку. Технарские фишечки дэз-метала, бойкая альтернативщина, мелодраматичное симфо — окей. Ни что из ингредиентов не плохо для хита — если, конечно, уметь. А вот эти умеют — и огорошивают каждым своим выступлением, неуловимо меняясь, будто ртуть на морозе.

Правда, становясь увлекательней музыкально, парни по-прежнему не проработали ни имиджа, ни концепта собственной сценической подачи: пижамные приседания и ужимки уже, вроде бы, не работают. Дружеское неформальное общение с публикой не покатило: трудно общаться и дружить с пустым залом. Нужно что-то еще. Думайте. Думайте. Ну а публике порекомендовала бы не игнорировать «нигилистов». Да и вообще. Не игнорируйте белорусскую сцену. Пока вопросы еще не стали ребром.

Фоторепортаж с мероприятия — большой и сочный! — смотрим тут.