Mike Portnoy об отмене турне SONS OF APOLLO: «Люди считают, что вирус — это хайп, и не понимают нас»

Вирус в короне, смейся над ним или нет, продолжает распространяться, и шоу-бизнес, спорт, прочие крупнокалиберные игроки на рынке массовых развлечений, начинают подозревать, что что-то не так. Группы отменяют турне по Европе и Азии, в некоторых странах действуют запреты на большие сборища — уже под вопросом «Евровидение», Олимпиада, а если к лету пакость не прекратится, будут возникать вопросы и о метал-фестивалях. (Надеюсь, нет.)

Mike Portnoy, SONS OF APOLLO которого скоропостижно соскочили с европейского тура, поделился ощущениями — как эта история выглядит с позиции музыканта.

«Как можно судить из комментариев относительно отмены наших гастролей, есть люди, которые считают, что вирус — это хайп, и не понимают мер, на которые мы идем. Давайте я вставлю в дискуссию свои пять копеек — не как ученый или врач, а как активно выступающий музыкант.

Излишне бурная реакция, паранойя? Возможно. Не знаю точно, я же говорю, — не ученый. Тем не менее, страх в Европе совершенно реален — и группа не может продолжать гастроли, если придется сидеть в отелях и ждать, отменят ли, сорвется ли следующий концерт или нет.

Нам нужно платить за транспорт, нужно платить за те же отели, нужно платить музыкантам зарплату — так что внезапная потеря всего дохода от организованного турне станет катастрофой.

Мы уже теряем деньги. Тем, что заранее отменяем концерты и едем домой. Но было б еще больнее, если бы мы остались — и продолжили жонглировать графиком выступлений. В таком случае потери могли бы дойти до шестизначных цифр. И это только касательно денег.

Прибавьте риск самим что-нибудь подхватить — или не подхватить, но застрять в карантине в какой-нибудь стране и не иметь возможности вернуться в США.

Так что реальна угроза вируса или нет… совершенно реален тот факт, что его боятся. Так что мы, по сути, выбрали меньшее зло, отреагировав адекватно со всех точек зрения, как финансовой, так и личной».

P.S. Из последних новостей: у чувака, который давеча посетил аншлаговый концерт TOOL в Новой Зеландии, подтвердился вирус.