Michael Denner о реюнионе MERCYFUL FATE: «Тяжко, больно слышать, как эти ребята играют вещи, которые сочинил я»Блог
Старина Кинг Даймонд снова вылез под свет софитов — не только продолжая работать над будущим альбомом KING DIAMOND, но и вкупе с вернувшимися в пандемийный период MERCYFUL FATE. Группа сейчас заявлена на основные европейские фестивали, а также американский Psycho Las Vegas (где, собственно, и планирую посмотреть на них в августе), но, как то часто бывает, счастливы оказались не все.
Например, гитарист Michael Denner, автор целого ряда классических треков как KD, так и MF, игравший в Судьбе в 80-х наряду с Даймондом и Шерманном (кто не оценил гитарный дуэт Шерманна и Деннера, у того либо нет сердца, либо не знаком с легендарными уже музыкальными архивами MERCYFUL FATE), почему-то остался не у дел. На гитаре в коллективе сейчас швед Mike Wead — который, вне сомнений, справляется, однако особым вкладом в историю MF похвастать не может.
Michael Denner: «Меня просто-напросто никто не позвал, я узнал о реюнионе всего за пару дней до того, как о нем объявили публично. Ну и мне жаль фанатов оригинального MERCYFUL FATE — особенно учитывая, что сейчас я нахожусь в отменной исполнительской форме.
..Есть ощущение, что это уже не моя команда. Я больше не являюсь ее частью: меня даже не пригласили, даже не позвали поговорить. Конечно, переварить подобные вещи непросто. И больно, ибо я скучаю по друзьям из 80-х… но, понятно, не по тем людям, что сейчас играют в MF.
Тем не менее, желаю им всего наилучшего. Чем старательней они будут играть, тем больше пластинок будет продано; тем больше денег я получу по итогу. В целом же… тяжко, больно слышать, как эти ребята играют вещи, которые сочинил я: мои соло, мои аранжировки, темы, это вот все. Их играет другой парень. Хотя ничего против Майка лично я не имею: он крутой гитарист, он мне все еще друг. И это единственное, наверное, утешение среди общей агонии и дискомфорта: если уж отдавать кому-то свою работу, то пускай это будет он.
Смог ли бы я общаться с Хэнком? Нет, ни в жизни. Ни за что и никогда. Я не могу больше доверять этому человеку, это конец нашему общению и дружбе. Он разбил мне сердце и ударил ножом в спину — разве можно после этого снова доверять кому-либо?
Здесь рядом мужики играют на Copenhell. Не пойду. Во-первых, слишком больно. Во-вторых, приди я туда, не будет ни минуты покоя: люди станут подходить, спрашивать, ПОЧЕМУ. Я обычно не против потусить, сфоткаться с кем-либо, пообщаться, дать автограф, но чую, в этот раз придется тысячу раз повторять одно и то же. Отвечать на вопрос, почему я не там. А я… я ничего не могу сделать. Кто-то принял решение за меня».
А вот, собственно, новая песня на Copenhell.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 330
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Michael Denner о реюнионе MERCYFUL FATE: «Тяжко, больно слышать, как эти ребята играют вещи, которые сочинил я»
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