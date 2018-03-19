Мгла и вода. Премьера новой песни UADA «Cult Of A Dying Sun»

Мелодик-блэк метал группа UADA появилась в 2014 году и, выпустив в 2016-м дебютник Devoid Of Light, немедленно попала в дамки, обретя статус андеграундного таланта и «американского ответа MGŁA». Параллели между «мглой и водой», словно жилы, набухали в каждой рецензии и отзыве на концертное выступление (да-да, без капюшонов у американцев, естественно, не обходится), и чаша мнений, что из этого лучше, досель балансировала с одной стороны на другую.

Ну и, понятно, ожидания по поводу второго альбома UADA Cult Of A Dying Sun, выходящего в конце весны, высоки до невероятности.

И вот уже есть о чем посудачить: пару дней назад музыканты представили титульный трек будущего релиза. «В субботу 17-го мы увидим, как Луна пройдет между Землей и Солнцем, показав нам свою темную сторону. В этот момент начнется новый лунный цикл, а также новый цикл UADA. В тающем пепельном свете исчезающего серпа, предваряя появление новой Луны, мы покажем собственную «тень». Завершающая фаза, предупреждающая новое рождение, чествование того, что грядет дальше».