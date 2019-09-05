METALLICA запускают «S&M²». Дирижер симфонического оркестра Edwin Outwater: «Я слушаю трэш-метал нон-стопом несколько месяцев»

Есть повод еще раз вздохнуть по поводу несущихся галопом лет: экспериментальный «металликовский» альбом S&M отмечает двадцатилетний юбилей. В связи с этим группа устроит два шоу с оркестром San Francisco Symphony — повторить свой успех. Но и не только. «Не стоит ждать копии, — говорит Lars Ulrich, — это новые люди, все по-другому. 20 лет назад Robert Trujillo не принимал участия. И хотя мы с уважением относимся к прошлому, все-таки действуем сообразно духу METALLICA: двигаться вперед, искать и открывать новое, а не держаться за старые узы». Также Ларс добавил, что самый большой вызов для него как музыканта — не выглядеть абсолютным обсосом на фоне «невероятных исполнителей».

Дирижер оркестра Edwin Outwater также готовится. «Репетиций очень много, — говорит он. — Хотя для меня это, конечно, не первое знакомство с тяжелой музыкой. Я вырос в рок-семье. Мой отец был звукорежиссером на Warner Records. Его мать работала с Ella Fitzgerald. Моим первым рок-концертом было выступление ALICE COOPER, ну и вообще я рос, слушая метал, — и лишь потом музыкальные вкусы стали более эклектичными. Посмотрев вживую METALLICA, я решил погрузиться в их мир полностью, поэтому слушаю трэш-метал нон-стопом последние несколько месяцев».

Купить билеты на мероприятия сходу не удалось даже вип-членам фан-клуба: перекупы смели все за считанные минуты, и теперь предлагают за суммы от $300 до $16000 за тикет. Так что повезет, конечно, немногим. С другой стороны, 9 октября на экраны выйдет фильм по итогам мероприятий: «S&M²» стартует в кинотеатрах по всему миру и, кстати, даже у нас. Так что кому интересно — берите, пока не поздно.